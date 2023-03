'Hagan conciertos más temprano', la curiosa petición de una actriz de Hollywood

Recientemente la actriz Jamie Lee Curtis, nominada al Oscar por su papel en ‘Todo a la vez en todas partes’ concedió una entrevista a la revista The Hollywood Reporter en la que además de confirmar que no asistirá a la ceremonia de entrega de los premios, también habló sobre esa 'rara' costumbre de los cantantes y bandas musicales que dar conciertos a altas horas de la noche.

La actriz, que recibe su primera nominación al Oscar tras una larga trayectoria de más de 40 años señaló que, para ella, los conciertos deberían comenzar más temprano, para que la gente pueda llegar antes a sus casas. De hecho, afirmó que le encantaría ir a ver bandas como Coldplay, pero que no va por lo tarde que comienzan sus shows.

Pero el comentario de Curtis no quedó allí e instó a varios de sus artistas favoritos a que den conciertos más temprano: “U2: hagan una matiné. Coldplay: Hagan una matiné. ¿Qué opinan de un concierto al medio día, Coldplay? Bruce Springsteen: ¡HAZ UNA MALDITA MATINÉ! ¡ERES VIEJO! ¿Por qué no me dejarías ir a verte, Bruce Springsteen, como en tus días de gloria haciendo un concierto a medio día o a la una de la tarde? ¡A las dos! ¡Mejor un show a las 2:00pm!”.

Posteriormente, conversó con el medio norteamericano 'Today' e insistió sobre que la música en vivo debería ser más temprano.

"Amo a Coldplay. Me encantaría ir a ver a Coldplay. El problema es que no voy a ver a Coldplay si su show inicia a las 21:00 horas y encima hay telonero. Quiero escuchar Coldplay a las 1 PM", señaló Jamie Lee Curtis.

"Creo que si llenamos un estadio con personas que quieran ver una matiné de Coldplay, siento que podríamos iniciar una tendencia", continuó la actriz. Así, algunos ya le han mostrado su apoyo a la idea de tener conciertos más temprano en el día.

Su primera nominación al Oscar

Por primera vez en su carrera, Jamie Lee Curtis fue nominada a un premio de la Academia. Su actuación como Deidre Beaudeidre, una auditora del IRS en la cinta Everything Everywhere All At Once la llevo a esta nominación donde se encuentra en la contienda con su compañera de reparto Stephanie Hsu, así tambien con Kerry Condon (The Banshees of Irishin), Hong Chau (The Whale) y Angela Basset (Wakanda Forever).

Además, la épica dirigida por The Daniels (Daniel Kwan y Daniel Scheinert) se encuentra en la pugna como Mejor Película, la protagonista Michelle Yeoh en la categoría a Mejor Actriz Protagónica y Ke Huy Quan en la selección a Actor de Reparto, en total el largometraje cuenta con 11 nominaciones en la edición 95 de los Premios de La Academia.

Relacionado Cara Delevingne ingresó a rehabilitación por grave crisis de abuso de drogas