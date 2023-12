Jennifer Aniston contó detalles de la escena de sexo que grabó para la serie The Morning Show

he Morning Show

A lo largo de toda su carrera, pocas veces o más bien casi nunca, hemos visto a Jennifer Aniston interpretando escenas subidas de tono. Sin embargo, para la tercera temporada de la serie de corte dramático "The Morning Show", la actriz que interpreta al personaje principal le tocó realizar una escena de sexo explícita junto a su compañero Jon Hamm que causó todo un revuelo en las redes sociales tras la emisión del capítulo.

En la serie transmitida por Apple TV, Jennifer Aniston le da vida a Alex Levy, una presentadora de un famoso noticiero matutino que lucha por retener su trabajo como principal lectora de noticias, mientras retrata los problemas a los que se enfrentan los presentadores de noticias día con día.

Recientemente, Aniston concedió una entrevista para la revista Variety en donde contó detalles de la serie y sobretodo de aquel intenso encuentro sexual. Lo primero que dejó claro fue que su colega Jon Ham se comportó “como un caballero” durante toda la escena y que la directora Mimi Leder se encargó de hacer del encuentro algo cómodo y profesional.

"Nunca me sentí incómoda. Jon fue todo un caballero, me refiero a cada movimiento, cada corte me decía ‘¿estás bien?’; también fue muy coreografiado. Además, teniendo a Mimi allí, estás protegido. Esa es la belleza de ella y nuestro magnífico editor, la música y la iluminación”, señaló.

Jennifer reveló que la producción incluso le ofreció un coreógrafo de intimidad para que se sintiera más cómodo, pero ella creyó que eso haría todo mucho más complicado.

“Nos preguntaron si queríamos un coordinador de intimidad. Yo soy de los viejos tiempos, así que pregunté: ¿Qué significa eso? y ellos dijeron: ‘Cuando alguien te pregunta si estás bien’, y yo dije: ‘Por favor, esto ya es bastante incómodo’. Somos experimentados, podemos resolver esto”, aseguró.

La actriz reconoció que este papel ha sido uno de los más retadores y que no hubiese podido hacerlo sin la experiencia de varias décadas en la televisión y el cine respaldándola.

“Es uno de los trabajos más difíciles que he tenido. Sabía que estaba a la altura de la tarea, pero luego estaba la excavación de todas las emociones con el fin de crear este mundo para esta mujer. Todas sus líneas de vida se están cayendo. Salía de algunas de esas escenas sintiéndome como si se me hubiera caído una tapa de alcantarilla de la espalda”, declaró Aniston.

¿Qué hace un coordinador de intimidad?

El papel de los coordinadores de intimidad en series y películas ha crecido enormemente después del estallido del movimiento #MeToo, que llevó a la industria audiovisual a reflexionar sobre los abusos y agresiones sexuales que se dan detrás pero también delante de las cámaras. Los coordinadores de intimidad ("intimacy coordinators"), los profesionales encargados de que en la grabación de tomas íntimas y de contenido explícito se respete la integridad de los intérpretes y se dé un entorno seguro y respetuoso.

*Con información de www.infobae.com y www.eluniversal.com.mx*