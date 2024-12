Karla Sofía Gascón confronta a Eugenio Derbez por sus críticas a Selena Gomez

Esta vez, fue Karla Sofía Gascón, compañera de reparto de Gomez y nominada al Globo de Oro por su actuación en la misma cinta, quien defendió a la cantante y lanzó un contundente mensaje al comediante mexicano.

En entrevista con CNN y el periodista Juan Carlos Arciniegas, Gascón habló sobre el conflicto sin rodeos y, aunque aseguró que respeta las opiniones ajenas, cuestionó la falta de firmeza de algunas figuras en la industria cuando se retractan de sus palabras.

La disputa comenzó cuando Eugenio Derbez criticó públicamente el trabajo de Selena Gomez en Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard. Según él, la interpretación de la cantante y actriz era “indefendible”, comentario que desató una ola de reacciones tanto a favor como en contra. Ante el creciente escrutinio, el comediante terminó disculpándose, lo cual generó todavía más atención mediática.

Karla Sofía Gascón, conocida por su carácter directo y su creciente protagonismo en la industria, no dudó en dar su perspectiva. Al ser cuestionada sobre la controversia durante la entrevista, Gascón fue clara al señalar que, aunque las opiniones son válidas, retractarse sin convicción le resulta cuestionable.

“A mí lo que no me gusta de la banda es cuando dicen una cosa y luego (dicen) la contraria al mismo tiempo. Si has dicho algo, llévalo hasta el final. Si has metido la pata, está bien que pidas perdón o lo que sea, pero si es tu opinión y a ti te parece que es correcto, ¿quién te impide expresarte?”, declaró Gascón.

Con esta afirmación, la actriz española dejó entrever su inconformidad con la manera en que Derbez manejó la situación, subrayando que, en su opinión, si alguien expresa un juicio honesto, no debería dar marcha atrás por las reacciones del público o la crítica.

Karla Sofía Gascón también destacó que, aunque no siempre se está obligado a coincidir con las decisiones creativas de otros artistas, cualquier crítica debe ser directa y constructiva. De hecho, aseguró que ella misma es capaz de expresar su desacuerdo cuando algo no le gusta, poniendo como ejemplo a un conocido colega: “A mí a lo mejor no me gusta lo que hace él, y cuando es eso, se lo digo. ‘Oye, no me ha gustado esto que has hecho’ y ya está. No tengo por qué pedir disculpas solo porque a mí me gusta o no algo”.

Estas declaraciones no solo sirvieron como una defensa hacia Selena Gomez, sino también como un llamado a la autenticidad dentro de la industria. Gascón dejó claro que, aunque las opiniones son subjetivas, retractarse sin verdadera convicción puede debilitar el discurso de cualquier profesional.

Karla Sofía Gascón se ha convertido en una de las grandes revelaciones del año gracias a su actuación en Emilia Pérez, donde comparte créditos con Zoe Saldaña y Selena Gomez. La película, dirigida por el renombrado cineasta francés Jacques Audiard, ha recibido elogios por su trama innovadora y su potente elenco.

El papel de Gascón no solo ha sido aplaudido por la crítica, sino que también la ha llevado a obtener una nominación al Globo de Oro, uno de los premios más importantes de la industria cinematográfica. Este reconocimiento ha impulsado su popularidad internacional y la ha posicionado como una voz firme en el mundo del espectáculo.

Por su parte, Eugenio Derbez emitió un mensaje de disculpa hacia Selena Gomez después de que sus críticas se viralizaran. El comediante, conocido por éxitos como No se aceptan devoluciones, señaló que su intención no fue generar una polémica personal, aunque muchos consideraron que el daño ya estaba hecho.