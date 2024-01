Kate del Castillo protagonizará bioserie de Chavela Vargas y sus intensos romances con mujeres

La actriz mexicana Kate del Castillo será la protagonista de 'Chavela', una coproducción de Caracol Televisión y Miracol Media que narra la tumultuosa vida y carrera de la legendaria cantante Chavela Vargas, una mujer que con su mítico poncho rojo y sus prendas de hombre desafió todas las convenciones de su época para marcar un camino único en la música popular mexicana.

Será el regreso a la pantalla de Kate del Castillo, quien se transformará en la mítica cantante Chavela Vargas, que pese a vivir su vida como quiso y sin importarle la opinión de los demás, solo fue hasta que cumplió 81 años, que finalmente expresó abiertamente por primera vez que era lesbiana.

Con una carrera que inició a los 19 años cuando fue la protagonista en la telenovela 'Muchachitas' para Televisa en 1991, Kate del Castillo ha demostrado una maleabilidad extraordinaria para encarnar personajes tan distintos como dramáticos tanto en el cine como en la televisión. Ha tenido papeles centrales en novelas como 'Alguna vez tendremos alas'. 'La mentira', 'Ramona' y 'Bajo la misma piel'. Sin embargo, su interpretación como Teresa Mendoza en la telenovela 'La reina del sur' ha sido quizás la más importante de su carrera.

"Viajaremos en el tiempo a México en la segunda mitad del siglo pasado, haciéndolo sentir moderno, ágil y contemporáneo. Pretendemos atraer al público joven que muestra sed de diversidad sexual, inclusión y rebeldía. Será una gran producción que reflexionará sobre la libertad de expresión, la poesía y una aventura musical que hará cantar a los espectadores", declaró Pedro Dávila, director general de Miracol Media a Variety.

"La bioserie ahondará en la vida de 'Chavela' que "con una guitarra sobre el corazón, un tequila en la mano y una pistola en el cinturón enamoraba a hombres y mujeres sin discriminar".

"Es un honor y un gran desafío tener la oportunidad de retratar a una mujer tan femenina como Chavela Vargas, un personaje lleno de contradicciones y matices. Eso es lo que busco, como actriz me apasiona su vida y su amor por México, las diferentes etapas de su vida, lo bueno, lo malo y lo peor", compartió Kate en entrevista con Variety.

¿Quién fue Chavela Vargas?

Chavela Vargas nació en Heredia, Costa Rica en 1919. A los 17 años se trasladó a la ciudad de México, cansada de los prejuicios de su pueblo que no entendía que una mujer usara pantalones y quisiera ser cantante. En México desempeñó varios oficios hasta que poco a poco se fue dando a conocer en los círculos de famosos y cantantes, entre los que destacaban Frida Khalo, Diego Rivera, Agustín Lara, Juan Rulfo, entre otros.

A los treinta años empezó a cantar profesionalmente. Llegaron los discos y melodías como "Maricona", "La Llorona", "Somos", "Luz De Luna", "Piensa en mi", "Paloma Negra" o "Canción de las simples cosas". Sin embargo, la artista desarrolló una adicción por el alcohol que la llevó a alejarse de la música, de los escenarios y casi de la vida misma.

"Estrenaba un coche el viernes y el lunes ya no tenía nada, me emborrachaba y me iba a cantar por las calles. Yo tomaba tequila, todo me lo tomé, por eso no quedó nada allá", diría en una entrevista.

Chavela Vargas volvió a cantar a principios de los noventa. El director español Pedro Almodóvar le dio la bienvenida y le ofreció participar en su producción La flor de mi secreto. A partir de ese momento, los títulos y reconocimientos mundiales dan alegría y fe a su trayectoria musical. Fue intérprete de cabecera para Joaquín Sabina.

El 30 de julio de 2012, fue internada en un hospital debido a problemas crónicos en el corazón, pulmones y riñones. Seis días después, Vargas falleció a los 93 años de edad.

Romance con Frida Khalo

Es sabido que la icónica pintora Frida Khalo tuvo muchos amantes a lo largo de su vida, tanto hombres como mujeres, incluidas personalidades famosas de la época, tales como Tina Modotti y el político León Trotsky; sin embargo, uno de los grandes amores de Kahlo y del que poco se habla fue la cantante Chavela Vargas.

Chavela, quien era 12 años menor que Frida, habló en varias ocasiones sobre el amor que tuvo hacia Kahlo cuando comenzaba a despegar su carrera musical, mientras ella era "una niña". La cantante contó cómo fue que ella y Kahlo se conocieron durante una de las tantas fiestas que se hacían en la casa de la pintora donde se reunían las personalidades más famosas del mundo del arte y del espectáculo.

"Me invitó un amigo pintor. Me dijo: 'Esta noche hay fiesta en casa de Frida. ¿Vamos?' Fui y el ambiente era de mucha gente. Pasó la noche, cantamos, bailó todo mundo, entequilados todos", narra Vargas en el documental Chavela, estrenado en 2017.

Aunque Chavela dice haber destruido todas las cartas de amor que recibió de Kahlo, existe una que la pintora dedicó a Carlos Pellicer en la que expresó su sentir tras conocer a la cantante, de quien dijo haberse sentido atraída desde un primer momento.

"Hoy conocí a Chavela Vargas. Extraordinaria, lesbiana, es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo. Pero creo que es una mujer lo bastante liberal, que si me lo pide, no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. ¿Cuántas veces no se te antoja un acostón y ya? Ella repito, es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía?", escribió Kahlo.

Tiempo después, se fue a vivir un tiempo a La Casa Azul junto a Frida y Diego Rivera, sin embargo, no pudo soportar mucho tiempo el compartir el amor de la pintora con Diego Rivera y un día simplemente decidió abandonarla.

"Mis palabras posiblemente la hirieron mucho cuando le dije que me iba y ella me dijo: 'Lo sé. Es imposible atarte a ninguna vida de nadie. No te puedo atar a mis muletas ni a mi cama. Vete,' Y un día abrí la puerta y no volví", relató Vargas.

*Con información de EFE, www.milenio.com y www.buscabiografias.com*