Kate Winslet reveló la verdad detrás del icónico beso con Leonardo DiCaprio en Titanic

La actriz, le dio vida a Rose DeWitt Bukater en Titanic, la emblemática película de 1997 dirigida por James Cameron. En una de las escenas más románticas y emocionantes ella tenía que besar a Jack, quien era protagonizado por Leonardo DiCaprio en lo alto de la barandilla del transatlántico más famoso del mundo.

Ahora, al ver la escena durante una entrevista con Vanity Fair, la actriz reveló detalles desconocidos que sucedieron durante la grabación de la fantástica escena en la que ella abre los brazos como si volara.

“Qué pesadilla fue grabar esto, tuvimos que grabarla al menos cuatro veces porque James Cameron estaba empeñado en alcanzar una luz muy específica. Obviamente. No me extraña que todas las chicas jóvenes quisieran besar a Leonardo, aunque no fue todo como parece”, dijo la actriz.

"Seguíamos besándonos, yo iba muy maquillada y tenía que controlar el maquillaje de ambos entre una toma y otra, y al final parecía que había chupado una barra de chocolate con caramelo después de cada grabación porque su maquillaje se me caía", confesó.

Otro de los inconvenientes fue que DiCaprio no lograba contener la risa, lo que obligó al equipo a grabar la escena en cuatro ocasiones. “Fue una pesadilla, rodar esto, porque Leo no podía parar de reír y tuvimos que volver a rodar esto unas cuatro veces”.

Winslet narró que no solo era una escena incómoda por la ubicación que ambos tenían, ya que sus rodillas se golpeaban constantemente con la barandilla, sino que además ella tenía puesta una ropa que la apretaba demasiado: “Miro la escena y me pregunto cómo pude respirar con ese corsé tan ajustado. Mis tetas estaban prácticamente a la altura de mi barbilla”, añadió.

Por otra parte, tanto Kate como Leo debían estar en un lugar alto al que no podía acceder la logística de maquillaje, por lo que ella fue la encargada de cuidar el de ambos.

“Lo que nadie entiende es por qué Leo aparece con una piel tan natural y es porque llevaba mucho maquillaje. Tenía que retocar su maquillaje y el mío en todas partes del rostro y escote. La verdad que fue muy divertido eso de estar cubiertos del maquillaje del otro. Terminaba luciendo como si hubiera estado chupando una barra de chocolate con caramelo. ¡Oh Dios, un desastre!”, puntualizó la actriz.

“Me siento muy orgullosa de Titanic, porque siento que es de esas películas que sigue en lo más alto. Otras generaciones enteras de personas están descubriendo la película o viéndola por primera vez, y hay algo extraordinario en eso”, concluyó.