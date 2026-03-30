Kim Novak cuestiona el casting de Sydney Sweeney por su imagen corporal

Sus palabras no solo han generado controversia, sino que también han reactivado una discusión de fondo sobre representación, imagen corporal y narrativa en Hollywood .

La industria cinematográfica vuelve a estar en el centro de la conversación tras las declaraciones de Kim Novak, quien a sus 93 años expresó su rechazo frente a la elección de Sydney Sweeney como protagonista de la película que relatará su historia personal.

Novak, recordada por su icónico papel en Vértigo, manifestó su desacuerdo con el enfoque del biopic titulado Scandalous, una producción que abordará su relación con Sammy Davis Jr. durante finales de la década de 1950. La actriz no ocultó su incomodidad con la elección del elenco y fue enfática al respecto: “Nunca lo habría aprobado”.

La crítica se centró especialmente en la imagen pública de Sweeney, a quien considera inapropiada para interpretar su historia. Novak fue directa al explicar su postura: “Ella luce sexy todo el tiempo. Fue totalmente inadecuado escogerla para representarme”. Sus declaraciones reflejan una preocupación clara: que la película priorice la atracción física sobre los aspectos emocionales y sociales que marcaron su experiencia.

En esa misma línea, la actriz expresó su temor sobre el enfoque narrativo del proyecto, señalando que “inevitablemente gire en torno a lo sexual”. Para Novak, esta visión simplificaría una historia que, en su momento, desafió normas sociales profundamente arraigadas en Estados Unidos, especialmente por tratarse de una relación interracial en una época de fuertes tensiones raciales.

El biopic Scandalous, anunciado en 2024, contará con Colman Domingo en su debut como director, mientras que David Jonsson interpretará a Sammy Davis Jr. La expectativa alrededor del proyecto ha crecido no solo por su temática, sino por el debate que ha generado antes incluso de su estreno.

Por su parte, Sydney Sweeney ha respondido desde una perspectiva distinta, destacando la relevancia de la historia que interpretará. La actriz ha mostrado respeto por la figura de Novak y el contexto que rodeó su vida. “Considero que su historia sigue siendo relevante hoy en día, especialmente por la manera en que enfrentó a Hollywood, el escrutinio de sus relaciones y el control de su imagen”, afirmó, subrayando el valor contemporáneo del relato.

Más allá del casting, Sweeney también ha compartido experiencias personales relacionadas con la percepción de su cuerpo, un tema que conecta directamente con la polémica actual. “Crecí usando un sujetador talla 32DD en sexto de primaria y nunca me sentí segura”, reveló, evidenciando las presiones que enfrentó desde temprana edad. En ese sentido, destacó cómo su trabajo en Euphoria influyó en su proceso de aceptación personal.

La actriz también dejó un mensaje enfocado en la autoaceptación y confianza, aspectos que han cobrado relevancia en la conversación pública. “Nuestros cuerpos son increíbles. Debemos valorarlos y sentirnos bien en nuestra propia piel”, expresó, alineándose con una corriente que promueve una visión más inclusiva y realista de la imagen corporal.

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El caso ha trascendido el ámbito del entretenimiento para convertirse en un reflejo de tensiones más amplias dentro de la industria. Por un lado, la postura de Novak evoca una época en la que, según ella misma ha señalado, la belleza podía ser percibida como una “gran desventaja” en Hollywood, condicionando las oportunidades profesionales y la forma en que las actrices eran encasilladas.

Por otro lado, la respuesta de Sweeney se enmarca en una generación que busca redefinir esos estándares, promoviendo la autenticidad y la diversidad. En este contexto, han resurgido mensajes compartidos por distintas figuras públicas que refuerzan esta idea, con frases como “Ser diferente te aporta valor” y “Importa más lo que ves en el espejo que cualquier estándar ajeno”, reflejando una transformación cultural en curso.

La controversia en torno a este biopic pone en evidencia cómo la imagen, la identidad y la representación siguen siendo temas sensibles en Hollywood. Más allá de quién interprete a quién, el debate revela una industria en transición, donde las voces del pasado y del presente chocan, pero también dialogan, sobre la forma en que deben contarse las historias y quién tiene la autoridad para hacerlo.