Liam Neeson anuncia su retiro del cine de acción: 'Tengo 72 años'

El actor irlandés, conocido por su impresionante capacidad para interpretar a héroes fuertes y determinados, ha decidido que es hora de pasar la página en esta faceta de su carrera. “Tengo 72 años, esto tiene que parar en algún momento”, afirmó en una reciente entrevista, señalando que su físico ya no responde como antes para ejecutar escenas de lucha convincentes.

Neeson ha destacado en papeles tan diversos como el inolvidable Oskar Schindler en La lista de Schindler, hasta convertirse en un símbolo del cine de acción con la saga Venganza (Taken). Aunque el actor ha sido meticuloso al entrenar para sus escenas de pelea, desde hace años ha trabajado codo a codo con su doble, Mark Vanselow, quien ejecuta las acrobacias más peligrosas. No obstante, Neeson siempre ha querido mantener un alto nivel de autenticidad. “No quiero que Mark haga mis escenas de lucha por mí”, confesó, en referencia a la delgada línea entre el realismo y el uso de dobles.

Su legado en el cine de acción incluye más de una docena de filmes, con títulos de éxito como The Grey y Non-Stop. Sin embargo, las dudas sobre su capacidad física para continuar ofreciendo el mismo nivel de intensidad lo han llevado a optar por explorar otros horizontes dentro del cine. De hecho, se ha mostrado abierto a nuevas posibilidades, como la comedia, una faceta que promete explorar con la próxima entrega de la saga Agárralo como puedas (The Naked Gun).

Aunque su retirada aún no tiene una fecha exacta, Neeson anticipa que será hacia finales de 2025, lo que deja margen para que complete una serie de proyectos que ya tiene en marcha. “Quizá a finales del año que viene. Creo que eso es todo”, adelantó. Para sorpresa de sus seguidores, aún está involucrado en al menos nueve producciones, entre ellas The Ice Road y The Riker’s Ghost, todas dentro del género de acción o thriller, lo que asegura un cierre de carrera acorde a su trayectoria.

El actor, que comenzó su carrera en el teatro en 1973, se ha mantenido en la cima de Hollywood gracias a su versatilidad y capacidad para encarnar personajes complejos y emocionalmente ricos.

A lo largo de los años, ha mostrado una impresionante habilidad para transitar entre géneros, desde dramas históricos hasta el cine de acción más explosivo. A pesar de su decisión de retirarse de este último, Neeson sigue siendo un gigante de la pantalla grande, dispuesto a reinventarse una vez más en lo que promete ser una nueva etapa de su carrera.