Lupita Nyong'o se rapa la cabeza y se defiende de las críticas

Desde que en 2013 eclipsara a Hollywood con su increíble actuación en la película “12 años de esclavitud” en el papel de la esclava Patsy y que le valió el Oscar a mejor actriz de reparto, Lupita Nyong’o no ha parado de enamorar a la crítica con su maravillosa capacidad actoral causando impacto cada vez que aparece en la piel de alguno de sus personajes.

Pero la actriz también es bastante famosa por su sentido fashionista con la que deslumbra en las alfombras, realzando hasta el más sencillo de los vestidos y siempre generando comentarios agradables. Precisamente su último look ha causado toda una revolución en las redes sociales, y es que Nyong’o sorprendió a sus fans rapándose completamente.

En su cuenta de Instagram, la actriz dio a conocer su nuevo cambio de look con la frase “¡Feliz sin pelo! ¡Solicitud para Dora Milaje enviada!” haciendo un guiño al grupo de mujeres guerreras de la película “Wakanda” de Marvel y de la que la estrella es parte. La publicación ha generado más de medio millón de likes y seis mil comentarios en los que tanto famosos como los fans de la actriz celebraron su nuevo corte de cabello.

Y aunque los estilos de cabello de la ganadora de Óscar suelen agradar a sus fanáticos, también tiene sus desertores que no pierden el tiempo para criticar a la actriz mexicana-keniana de 40 años. Sin embargo, ante los comentarios malintencionados de los haters, Nyong’o se mostró fuerte y segura y así se hizo notar cuando un usuario escribió: "Alguien está en tratamiento de cáncer", a lo que ella no dudó en responder "esta es una irreflexiva, cruel, inconsiderada, inapropiada y peligrosa asunción. No todos los pensamientos necesitan encontrar salida en tus dedos".

La celebridad es también conocida por ser fiel defensora de su estilo y todo lo que con el tenga que ver, tras dar a conocer en la entrega del premio “Mejor Actriz Revelación del Año” del Black Women in Hollywood que durante un tiempo de su vida deseo tener una piel más clara.

En su discurso tras recibir el premio en el evento organizado por la revista Essence recordó que “Le ofrecía que dejaría de robar cubos de azúcar en la noche si me daba lo que quería, escucharía de mi madre cada palabra y nunca más perdería el suéter de la escuela, pero supongo que Dios no se dejó impresionar con mis monedas de cambio, porque él nunca me escuchó”.

En aquella ocasión agregó también “Jamás imaginé que después de haber salido del colegio, mi primer trabajo me hiciera tan poderosa y que pueda ser la esperanza para las mujeres de color”.