¿Se niega a envejecer? Miguel Varoni se hace otro 'retoque' estético

Miguel Varoni volvió a sorprender a sus fanáticos con un nuevo retoque estético, y es que desde que el actor perdió una enorme cantidad de peso en 2021 producto del covid-19, que lo dejó prácticamente irreconocible, su físico ha cambiado notablemente.

Luego de aquella experiencia, el actor decidió someterse a un tratamiento estético de rejuvenecimiento en cara y cuerpo para palear los resultados de su drástico adelgazamiento.

El pasado mes de junio de 2023, el actor colombiano optó por realizarse un nuevo cambio de look ante los rumores de una posible secuela de la exitosa novela 'Pedro el Escamoso'. Ahora, presume que se sometió a un nuevo procedimiento estético y se trata del rejuvenecimiento de cejas. Fue el mismo actor a través de su cuenta de Instagram que dio a conocer la noticia.

"Enrique Guzmán ¡¡¡el artista papá!!! Siiii hasta las cejas rejuvenecidas ¡¡¡hay niveles!!!", escribió Varoni en el post, mientras se escucha de fondo el tema "Lil Boo Thang" de Paul Russell.

Como era de esperarse, este nuevo cambio no pasó desapercibido entre los usuarios de las redes sociales que rápidamente le llenaron la publicación miles de mensajes, en el que destacan palabras de apoyo y cariño y también quienes cuestionan la capacidad del actor para aceptar su envejecimiento.

"Este señor no acepta la edad"; "¡¡Hay niveles papaaaá!! Volvió Pedrito el escamoso. Me alegra que hayas rejuvenecido, se te ve mucho mejor. Eso sí a engordar un poco. Hay niveles papá"; "Hay que aceptar la vejez. Se hace mil cosas y queda siempre viejo"; "Se ve muy lindo con canas, es muy lindo y varonil", y "Esto me lleva a reflexionar de la vida. Miguel Varoni fue un galanazo. Pero cuando la vejez llega, ni todos los tratamientos pueden volver al galanazo que una vez fue", fueron algunos comentarios.