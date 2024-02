Paul Anderson, actor de Peaky Blinders causa consternación por su alarmante estado de salud

Paul Anderson, el actor británico que interpretó a Arthur Shelby, uno de los hermanos mafiosos en la exitosa serie de gánsters Peaky Blinders, ha causado consternación por el alarmante estado en el que se encuentra. El actor que en diciembre de 2023 fue condenado por posesión de crack y cocaína, fue visto deambulando por las calles de Londres con un aspecto muy desmejorado, extremadamente y con una apariencia física envejecida.

Las imágenes, que fueron publicadas por el diario norteamericano The New York Post, han hecho saltar las alarmas debido a los conocidos problemas del actor con el consumo de drogas. Si bien, la publicación del medio no da mayores detalles y solo se limita a decir que Anderson estaba "despeinado" e "irreconocible", las fotografías dejan en evidencia el estado decadente en el que se encuentra el actor.

La noticia ha causado todo un revuelo en las redes sociales, especialmente entre los fanáticos de Peaky Blinders, muchos de los cuales no han podido evitar hacer paralelismos entre el actor y el personaje que interpreta en la serie, un hombre inestable que también tiene problemas con las drogas y el vicio. "No dejen que le suceda lo mismo que a su personaje"; "Este hombre necesita ayuda urgente"; "¿Dónde está su agente, su familia y sus amigos? ¿Aparecerán el día de su funeral?"; "Necesita rehabilitación", son algunos de los comentarios que se pueden leer en X.

Las imágenes llegan apenas dos meses después de que Paul Anderson fuera condenado por posesión de sustancias ilícitas después de que fuera sorprendido infraganti drogándose en el baño de un pub ubicado en Hampstead, una exclusiva ciudad de la capital londinense.

Los hechos sucedieron el pasado 26 de diciembre cuando un cliente del bar se quejó de que en el baño olía a humo de cocaína en forma de crack después de que Anderson, de 48 años, saliese de él. El encargado del local, avisó inmediatamente a la policía, que tras unos minutos llegó al lugar y encontró a Anderson bajo los efectos de alucinógenos.

El actor fue llevado a comisaría, donde los agentes encontraron crack, cocaína y una envoltura de polvo marrón que resultó ser anfetaminas. Además, a todo esto se le sumó diazepam y pregabalina, según reveló el fiscal. Finalmente, tras el veredicto del juez, el actor se declaró culpable de los cuatro cargos relacionados con las drogas. El intérprete de otras películas como Robin Hood y Legend fue multado con un total de 1.573 euros.

