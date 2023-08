'El perro me odia' | Sofía Vergara le deja a Joe Manganiello su mascota 'Bubbles'

Después de anunciar el fin de su matrimonio tras siete años de relación, muchos fanáticos se preguntaban qué pasaría con "Bubbles", la mascota de Sofía Vergara y Joe Manganiello. Pues bien, todo indica que el pequeño chihuahua se quedará con el actor.

Aunque oficialmente todavía no se han publicado los detalles del acuerdo de divorcio, los medios internacionales están reportando que la actriz colombiana decidió dejarle a Joe el perro que tenían en común. De hecho, hace algún tiempo, Sofía confesó en una entrevista con Ellen DeGeneres que fue ella quien compró la mascota, pero que desde el primer día ‘Bubbles’ prefirió a Joe.

“No tengo un perro, no es mío. Joe tiene un perro. Ni siquiera parece un chihuahua, parece una especie de oso de peluche. El perro era para mí, lo compré para mí, llegó y me ignoró completamente. Fue directamente por él y a mi me odia”, reveló la estrella de "Modern Family.

Una fuente cercana a la colombiana le dijo a Daily Mail que la actriz está consciente de lo mucho que "Bubbles" ama a Joe y nunca haría nada para lastimarlo intencionalmente a él o al perro.

“Ninguno de los dos está amargado o buscando venganza, y Sofía ama a Bubbles y quiere que sea feliz, que es precisamente por eso que está dejando que Joe tenga la custodia”.

Recientemente se conoció, que Sofía Vergara acudió a la corte para pedir que se cumpla el acuerdo prenupcial que ambos artistas firmaron antes de casarse con el fin de proteger su fortuna.

Según publicó la revista People, Sofía Vergara habría pedido al juez quedarse con el dinero que ella ganó antes, durante y después de su matrimonio con el actor estadounidense. En los documentos a los que ha tenido acceso la revista, la actriz de 51 años ha pedido que algunos objetos personales incluyendo joyas y obras de arte queden bajo su poder.