La razón por la que Lady Gaga no se presentará en los Oscar a pesar de estar nominada

La aclamada cantante y actriz nominada al Oscar por su interpretación de 'Hold My Hand' de la banda sonora de Top Gun: Maverick no asistirá a la ceremonia de entrega de los premios por una razón de peso. Aquí te contamos.

Tras obtener los galardones más importantes de la industria de la música, gracias a su enorme talento como cantante y compositora, Lady Gaga se convirtió en una estrella de Hollywood por derecho propio tras sorprender a la crítica por su interpretación en películas como A Star is Born, House of Gucci y próximamente en la secuela de Joker: Folie à Deux. Y es precisamente la secuela del guasón la razón por la que la cantante no podrá asistir a la ceremonia de los Oscar que se celebrará este domingo 12 de marzo.

Resulta que Lady Gaga actualmente se encuentra en medio de la filmación de la muy esperada secuela de Joker, sin embargo, los fanáticos esperaban que la actriz tuviera un momento para asistir a la ceremonia e interpretar su aclamada canción de 'Top Gun: Maverick'.

“Tenemos excelentes relaciones con Lady Gaga y su equipo de trabajo, pero lo cierto es que ella ahora mismo está en medio de la filmación de la película, y nosotros debemos honrar a la industria del cine y lo que se necesita para hacer una película”, reveló el productor de los Oscar, Glenn Weiss durante la conferencia de prensa del equipo creativo de los premios.

Weiss continuó explicando que estaban emocionados de tener a la talentosa cantante en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles, sin embargo, Gaga no pudo posponer la grabación de la película. Los productores del programa dijeron que entienden completamente "que esa es la prioridad en este negocio, especialmente cuando estamos honrando películas”.

La actriz compartió previamente su agradecimiento por la nominación. “¡Muchas gracias a la Academia por nominar mi canción 'Hold My Hand' para un Oscar este año! Escribir esta canción para la película Top Gun: Maverick fue una experiencia profunda y poderosa que nunca olvidaré”, escribió en Instagram. “Muy agradecido por la magia de la música y el cine. ¡Te amo, mi coguionista Bloodpop, estoy en el set filmando ahora un gran amor por los pequeños monstruos!”.

