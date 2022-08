La Reina del Sur regresa a las pantallas con una temporada infernal

La legendaria Teresa Mendoza regresa a las pantallas de Telemundo con la tercera temporada de La Reina del Sur, interpretada por la mexicana Kate del Castillo.

"Me llena de alegría y orgullo interpretar a Teresa. Siempre aprendo algo más del personaje", dijo la actriz mexicana de 49 años en entrevista con People VIP. "En esta temporada vamos ver a una Teresa mucho más guerrera".

En esta tercera entrega, el drama comienza cuatro años después del final de la segunda temporada, cuando Teresa Mendoza, quien disfrutaba de una vida idílica junto a su hija, vio su escondite comprometido con la llegada de fuerzas militares. Ahora, despojada de su libertad y nuevamente separada de su amada hija, Sofía, Teresa Mendoza se encuentra en una prisión de alta seguridad en los Estados Unidos por el asesinato de tres agentes de la DEA.

"Me llena de alegría y orgullo interpretarla. En esta tercera temporada viene más Teresa y más Mendoza que nunca. Viene muy fuerte, ya pasaron cuatro años de estar en una prisión y trae otras cosas en la cabeza. Trae ganas obviamente de libertad y de venganza, de de estar una vez más con su hija. Vamos a ver una Teresa más guerrera, más loca. Ahora ya no tiene absolutamente nada que perder".

Del Castillo, quien se vio envuelta en una polémica luego que se filtrara una entrevista con el capo del cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, regresa a las pantallas con un cambio físico que ella misma se lo impuso para darle vida nuevamente a Teresa Mendoza.

"Realmente a mí nadie me pidió eso, pero yo me lo puse como una meta porque me parece que una mujer como Teresa Mendoza [lo ameritaba]. Dentro de una cárcel cuatro años, ella hace ejercicio, es una guerrera que sale al campo a a pelear. Entonces la única manera de tranquilizar su meta era haciendo ejercicio".

La tercera temporada de la Reina del Sur tiene prevista estrenarse el próximo mes de octubre por las pantallas de la cadena norteamericana, Telemundo.

*Con información de People en Español*