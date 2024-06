¿Por qué le incomoda a Russel Crowe la película 'Gladiador 2'?

El actor Russel Crowe, quien le dio vida al general romano Máximo Décimo Meridio en la aclamada película Gladiador, habló de la nueva producción que se está llevando a cabo para una precuela de la cinta y que recibe por nombre Gladiador 2.

Te puede interesar: Actor argentino es condenado en Brasil a seis años prisión por violación

Lejos de lo que algunos fanáticos aspiran a ver en el largometraje, Russel Crowe no hará parte de este, debido a que es bien sabido que su personaje murió en la primera película. Sin embargo, en más de una ocasión ha sido consultado respecto a Gladiador 2, respondiendo de manera contundente con un tono sarcástico y hasta en broma que él no tiene nada qué ver allí.

Según se ha establecido, Scott planea que Gladiador 2 muestre la vida de Lucius, el sobrino de Cómodo, quien fue salvado por Máximo en la primera película.

“Me siento ligeramente incómodo con el hecho de que estén haciendo otra película porque, por supuesto, estoy muerto y no tengo voz en lo que se hace. Pero un par de cosas que he oído me hacen pensar no, no, no, eso no está en el viaje moral de ese personaje en particular. Pero no puedo decir nada, no es mi lugar, estoy bajo tierra. Así que veremos cómo resulta”, reveló sobre los planes del director Ridley Scott.

El actor no desconoce que gracias a esta película el reconocimiento de su nombre llegó a la cina en Hollywood: “De una manera curiosa, reflexiono: la edad que tenía cuando hice esa película y todas las cosas que vinieron después, las puertas que esa película me abrió a mí. Esto es siendo puramente honesto: hay definitivamente un toque de melancolía, un toque de celos”, dijo.

Sin embargo, también bromeó sobre la juventud que tenía cuando grabó la cinta: “Recuerdo cuando tenía tendones”.

También detalló que parte de su incomodidad sobre Gladiador 2 se debe a que le preguntan sobre una producción de la que no es partícipe en lo más mínimo: “Deberían pagarme por la cantidad de preguntas que me hacen sobre la maldita película en la que ni siquiera aparezco. No sé nada del reparto, no sé nada del argumento. En ese mundo, estoy muerto, a dos metros bajo tierra. Y ya está”, puntualizó.

Los papeles están repartidos con Paul Mescal, quien interpretará a Lucius, Denzel Washington, Pedro Pascal y Joseph Quinn. Connie Nielsen, quien será Lucila, la madre de Lucius y Derek Jacobi, quien le dará vida al Senador Gracchus.

La película se lanzará el 22 de noviembre de 2024.