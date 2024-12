Falleció la actriz Sandra Reyes, la doctora Paula en 'Pedro el Escamoso'

Sandra Reyes falleció a los 49 años, dejando un vacío en la televisión colombiana, a la que le dejó un legado artístico de tres décadas. Su carisma, profesionalismo y dedicación la convirtieron en una de las actrices más queridas del país.

Tras años de éxitos en la televisión, Sandra decidió alejarse de la vida pública y mudarse a una finca en Ubaté, un pueblo colombiano. Desde allí, cultivaba sus propios alimentos y vivía en armonía con la naturaleza. “No me interesa vivir en la ciudad, me siento feliz en el campo. Hay que volver al origen”, afirmó en una entrevista.

En medio de su retiro, mantuvo un bajo perfil, viajando a Bogotá solo cuando tenía compromisos laborales. Aunque nunca hizo pública su enfermedad, algunos medios afirmaron que padecía cáncer de seno.

Nacida en Bogotá el 15 de mayo de 1975, Sandra Reyes mostró desde muy joven un talento innato para la actuación. Su carrera despegó en 1995 con su interpretación de María José en Clase Aparte, una serie que narraba los dramas cotidianos de un grupo de adolescentes privilegiados en un exclusivo colegio bogotano. Este papel fue solo el inicio de una trayectoria llena de personajes que resonaron profundamente con los televidentes.

En 1997, Sandra asumió uno de sus primeros desafíos dramáticos con La mujer del presidente, donde encarnó a Adriana Guerrero, una estudiante de derecho enfrentada a un dilema entre el amor y la justicia. Este papel consolidó su reputación como una actriz versátil y comprometida.

Sin embargo, fue en 2003 cuando Sandra alcanzó la cima de su carrera con el icónico papel de Paula Andrea Dávila en Pedro el Escamoso. Como la doctora Paula, enamoró a los colombianos y se convirtió en el corazón de una de las producciones más queridas del país. La serie, que seguía las peripecias de Pedro Coral por conquistar a Paula, se mantuvo en el aire durante tres años y sigue siendo un referente cultural.

El talento de Sandra Reyes la llevó a interpretar una amplia gama de personajes que marcaron la historia de la televisión colombiana:

Amparo Cadena en El cartel de los sapos : En este drama sobre el narcotráfico, Sandra mostró su capacidad para abordar personajes oscuros y complejos.

En este drama sobre el narcotráfico, Sandra mostró su capacidad para abordar personajes oscuros y complejos. Cielo Blanco en Metástasis : En la adaptación colombiana de Breaking Bad, asumió la versión local de Skyler White, un papel que destacó su habilidad para reinventarse.

: En la adaptación colombiana de Breaking Bad, asumió la versión local de Skyler White, un papel que destacó su habilidad para reinventarse. Gertrudis López en Cuando vivas conmigo : Este personaje le permitió explorar nuevas facetas de su talento actoral.

Este personaje le permitió explorar nuevas facetas de su talento actoral. Aracely Urán en Rigo: Uno de sus últimos papeles fue como la madre del ciclista Rigoberto Urán, conectando con una nueva generación de espectadores.

Su legado perdurará en las historias que contó, en los corazones de quienes la admiraron y en las generaciones que seguirán disfrutando de su talento en cada repetición de sus series.