Quién es Stormy Daniels, la actriz porno que llevó a Donald Trump a los tribunales

Stephanie Gregory Clifford, la mujer detrás del proceso legal más grave contra un expresidente en la historia de Estados Unidos es una mujer que desde muy temprano en su vida estuvo ligada al negocio del entretenimiento para adultos. Pero, ¿quién es realmente Stormy Daniels?

Nacida en Baton Rouge, en el sureño estado de Luisiana, en 1979, de niña su sueño era ser veterinaria, pero tras el divorcio de sus padres, cuando tenía 4 años, fue criada por su madre, a quien le costaba mantener económicamente a la familia.

A los 17 años empezó a trabajar como stripper en un club.

Cuando empezó a hacerse más reconocida decidió adoptar un nombre artístico. Como fan de la banda de rock Motley Crue, decidió rendirle tributo a la hija del bajista de la banda, que se llama Storm. El apellido es en honor a la marca de whisky Jack Daniel's.

En 2000 empezó su carrera como actriz de películas para adultos con la productora Wicked Pictures, con la que tuvo una carrera prolífica.

En 2004 también empezó a dirigir películas pornográficas para Wicked Pictures y luego agregaría un rol como guionista. Y en 2014 fue ingresada a los salones de la fama de la revista AVN y de la organización X-Rated Critics Organization.

¡Bomba! El encuentro sexual con Donald Trump

En 2018, Stormy Daniels revelaría el mayor secreto que hasta entonces había guardado. Tras conceder una entrevista al emblemático programa televisivo "60 minutes", de la cadena CBS News, Daniels contó detalles de su supuesto encuentro sexual con Donald Trump, algo que desataría una tormenta política en Estados Unidos.

Daniels dijo que había conocido al magnate multimillonario -quien entonces era un famoso presentador del programa de reality The Apprentice- en un torneo benéfico de golf en un resort en Lake Tahoe, California.

Según la exactriz, Donald Trump la invitó a cenar en su suite del hotel y le mostró una revista con la foto de él en la portada. Ella bromeó con que la usaría para darle unas palmadas en su trasero.

"Se dio la vuelta y se bajó un poco los pantalones, tenía ropa interior, y le di un par de palmadas", contó.

Daniels dijo que luego tuvo relaciones consensuadas con Trump, quien ha sido señalado por supuesto acoso sexual por otras mujeres. "No dije que no. No soy una víctima", aclaró la mujer.

Agregó que Trump le había sugerido que ella podría aparecer en su programa de televisión, y pensó en el encuentro "como un negocio".

"Me estoy abriendo a posible peligro", dijo la exactriz durante la entrevista, que fue vista por 22 millones de estadounidenses (y luego sería reproducida online por millones más alrededor del mundo).

Daniels -quien ese año se divorció de su tercer marido, con quien tuvo a su única hija- dijo que sabía que se enfrentaba a una multa millonaria y a una batalla legal por romper su acuerdo de confidencialidad.

No obstante, mantuvo que ese acuerdo era inválido legalmente ya que el expresidente nunca lo firmó.

La mujer también aseguró que en 2011 -cinco años antes de firmar el presunto acuerdo con Trump- había sido amenazada por un hombre en la calle quien sugirió que podría lastimar a su hija si ella hablaba sobre esa relación.

*Nota tomada de www.bbcmundo.com*