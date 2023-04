¿De qué trata Hambre? La nueva película de Netflix de la que todos hablan

Si hay una película que está subiendo como la espuma en popularidad en Netflix es sin duda "Hambre", la nueva propuesta tailandesa que a través de una trama enfocada en la gastronomía hace una fantástica crítica social sobre el éxito, las clases sociales, la cultura del esfuerzo y el consumismo, como en su momento hizo "El juego del calamar" o "Parásito".

La competencia por el dominio del negocio del entretenimiento a través de plataformas streaming ha hecho que los principales líderes de este sector hayan iniciado con fuerza este 2023. Mientras HBO lanzó la genial adaptación de “The Last Of US”, Amazon Prime "Cassandro" y el gigante Netflix no se quedó atrás y sacó nuevas películas como “Infiesto” y “Hambre”. Pero, ¿qué tiene de especial esta historia para que todo el mundo esté fascinado con ella?

Argumento

La historia se centra en una joven cocinera llamada Aoy. Esta chica tiene una mano especial para la cocina, como demuestra al frente de un restaurante familiar, situado en el casco viejo de Bangkok, en el que conquista elaborando unos fideos salteados. Cree que el éxito de ese plato se debe a amor que le pone al elaborarlo. Un día, Paul, un chef reputado y dueño del restaurante número 1 de Tailandia llamado “Hunger” la invita a formar parte de su lujoso restaurante en el que prepara los menús más espectaculares para los pocos paladares que puede pagarlos.

Aoy logra unirse al staff del trabajo, aunque en el camino logra entender el arduo trayecto que un ayudante de cocina debe emprender para alcanzar el prestigio y la fama internacional dentro del panorama gastronómico.

Además de ello, la película también abordará temas del poder, la lucha de estratos sociales y la dictadura que significa estar en una de las cocinas con mayor presión de todo Asia.

Hambre (Hunger) es una película tailandesa dirigida por Sitisiri Mongkolsiri y protagonizada por Chutimon Chuengcharoensukying, Nopachai Chaiyanam.

¿Cómo ver “Hambre”?

Hambre está disponible en Netflix desde el sábado 8 de abril de 2023 y desde ya se encuentra en el top10 de los contenidos más vistos de la plataforma.

*Con información de www.cosmopolitan.com y www.mag.elcomercio.pe*