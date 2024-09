Jimpin pagará con 'trabajo comunitario' condena por violencia doméstica contra Rake Martínez

Un año después de que las redes sociales se conmocionaran con el caso de violencia doméstica de la que fue víctima la influencer Rake Martínez a manos de su expareja Adán "Jimpín" Jiménez, la sentencia condenatoria ha salido a la luz y el resultado ha causado indignación entre los usuarios, porque aunque Jimpin fue condenado a 60 meses de prisión, no pasará un solo día encerrado en la cárcel ya que la pena fue conmutada por trabajo comunitario luego que la fiscalía y la defensa del influencer llegaran a un acuerdo.

El juez de garantías del Primer Distrito Judicial, Rodolfo Santana, validó este miércoles 11 de septiembre un acuerdo de pena alcanzado entre la fiscal y la defensa mediante el cual se condena a Antonio "Jimpín" Jiménez Pinzón, de 32 años, a 60 meses de prisión por los delitos contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones personales agravadas y lesiones psicológicas, en perjuicio de su expareja, la actriz y modelo Raquel Rake Martínez.

En la sentencia condenatoria emitida este 11 de septiembre, además se impuso como pena accesoria la prohibición de convivir con la víctima por un periodo adicional de 60 meses, una vez cumplida la pena principal.

No obstante, durante la audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, la defensa de "Jimpín" solicitó el reemplazo de la pena de prisión por trabajo comunitario, petición que no fue objetada por la fiscalía y a la que el juez accedió, por lo que el influencer no deberá pisar la prisión.

Tras conocerse la sentencia, los usuarios en redes sociales mostraron su indignación y cuestionaron la figura del acuerdo de pena en casos de violencia domésticas o violación donde el sentir de la víctima queda relegados a un segundo plano.

“La Justicia en Panamá en lugar de castigar los premia”; “Estás leyes aquí no sirven de verdad x eso hay tanto femicidio que va. Eso no es una condena ir a limpiar un monte, como fue tan machito para pegarle a una dama y no ir a enfrentar lo que hizo como un hombre”; No hay condena pa los golpeadores de mujeres en panamá@joseraulmulino”, son algunos comentarios que se leen en Instagram.

El hecho se dio el 21 de junio de 2023 cuando, en medio de una discusión, Jimpin entonces pareja de Rake Martínez, la agredió brutalmente en el rostro con un termo de aluminio. Según consta en la denuncia interpuesta por la influencer, todo sucedió cuando ella fue a entregarle sus pertenencias a la casa de su madre. En ese momento y de acuerdo con su relato, el hombre se subió al vehículo, empezaron a discutir y fue cuando él la golpeó en el rostro con el termo causándole una herida en la frente por la que tuvo que recibir cinco puntos.