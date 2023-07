Conoce más sobre la misteriosa acompañante de Tom Brady

Después de las rupturas de Gisele Bündchen y su expareja Tom Brady y la separación entre Bradley Cooper con Irina Shayk, se les ha visto muy juntos y felices a sus exparejas Brady e Irina Shayk, los cuales el fin de semana disfrutaron del domicilio del exjugador de futbol americano.

Existen rumores de que han empezado una relación sentimental esto fue gracias a unas imágenes que se filtraron, en donde iban en un Rolls-Royce en la cual aparecen dándose muchas carisias y sonrisas por ambas partes.

Cooper y Shayk salieron desde el 2015 al 2019, en este tiempo le dieron la bienvenida a su único hijo juntos, una niña llamada Lea, nacida en el 2017; Brady y su esposa Gisele Bündchen estuvieron casados desde el 2009 al 2022, tienen dos hijos juntos, Benjamin y su hija Viviana Lake.

Sin embargo, Gisele Bundchen y Bradley Cooper muestran sus molestias ante esta cercanía, cabe destacar que estos rumores han salido a la luz, días después del cumpleaños de Gisele, gente cercana a los famosos comenta “Ella es la madre de su niña y ellas son sus dos mujeres favoritas en el mundo. Siente que, por primera vez, conoció a alguien en Tom que le quitaría el corazón para siempre Tom es muy capaz de ser esposo fiel y padre. Esto es lo que afecta a Bradley”.

Tom Brady e Irina Shayk, se conocieron en mayo, ambos habían asistido a la boda del heredero de arte multimillonario Joe Nahmad y la modelo Madison Headrick en Cerdeña, muchos rumores han surgido de ese evento, uno de ellos menciona que "varias modelos coqueteaban con Tom, e Irina era una de ellas", sin embargo, su representante lo niega.

El viernes el exjugador recogió por primera vez en el Hotel Bel-Air en la tarde solo para llevarla a su apartamento el cual ella no abandonó si no a la mañana siguiente aproximadamente alrededor de las 9:30, la volvió a recoger esa misma tarde y fue en ese momento donde se les fotografió teniendo un dulce momento, al haber parado gracias al semáforo se logró captar como Tom acaricia la mejilla de Irina.

Una fuente le mencionó a The Daily Mail que Brady y Shayk hablaban en serio y que estos no ven su relación como una “aventura”, añaden "Tom está realmente emocionado de que esto esté sucediendo, siente que se entienden totalmente, y realmente la encuentra extremadamente interesante, emprendedora y tiene un sentido del humor inteligente que realmente atrae todo lo que él hace" “Después de su divorcio, él siempre se decía a sí mismo que solo se involucraría con alguien con quien se pudiera hacer un futuro, alguien que eventualmente podría presentarles a sus hijos. "Él realmente piensa muy bien de ella y de hacia dónde podría llegar esta relación. Él no se preocupa por ella, parecen entenderse y llevarse bastante bien”.

Tomas Edward Patrick Brady Jr, ex mariscal de campo de futbol americano jugó en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). En sus últimas tres temporadas, fue miembro de los Tampa Bay Buccaneers . Brady es ampliamente considerado como el mejor mariscal de campo de todos los tiempos.

Gisele Caroline Bündchen, modelo brasileña, desde el 2011 ha sido una de las modelos mejores pagadas del mundo, En 2007, Bündchen fue la decimosexta mujer más rica en la industria del entretenimiento y obtuvo el primer lugar en la lista de modelos con mayores. Ingresos de Forbes en 2012. En 2014, Forbes la clasificó como la 89.ª mujer más poderosa del mundo.

Bradley Charles Cooper, es actor, cineasta estadounidense, ha sido galardonado con premios de la Academia Británica de Cine y dos Premios Grammy, además ha sido nominado a nueve premios de la Academia, seis Globos de Oro y un premio Tony.

Irina Valeryevna Shaykhlislamova, mejor conocida como Irina Shayk, es modelo y personalidad televisiva rusa, tuvo reconocimiento internacional cuando apareció como la primera modelo rusa en la portada de trajes de baño de Sports Ilustrated 2011 y es clasificada por models.com como una de las New Supers.