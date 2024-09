David Bustamante revela que fue víctima de bullying en Operación Triunfo por 'llorar en público'

El artista español confesó que durante su paso por el reality de canto que lo dio a conocer no todo fue color de rosa.

David Bustamante saltó a la fama en 2001 gracias a su participación en la primera temporada del reality show de canto Operación Triunfo, programa que se convertiría en todo un fenómeno social en España y Latinoamérica, y que serviría de plataforma para lanzar la carrera de artistas como David Bisbal, Chenoa, Rosa López, entre otros.

Te puede interesar: 🔗Mujer atacó a su pareja con un tenedor porque se fue a jugar billar

Te puede interesar: 🔗Hablar con tu celebridad favorita desde tu celular ahora es posible gracias a la IA

A pesar que en esa primera edición, Bustamante no fue el ganador, su carisma, su potente voz y su pasión por la música lo convirtieron en uno de los favoritos del público. Aquella experiencia le permitió dar el salto al estrellato y consolidarse como uno de los artistas más exitosos de España. Sin embargo, no todo fue color de rosa para el joven que en aquel entonces tenía 19 años y soñaba con alcanzar la fama.

En una reciente entrevista con el diario El País, David Bustamante, ahora de 42 años, reveló que durante su estancia en la academia de Operación Triunfo fue víctima de bullying por “ser un llorón” y mostrar su sensibilidad en público.

"A mí me hicieron bullying por ser un adelantado en mostrar cómo un chico, un hombre, lloraba en público. Yo inventé la deconstrucción masculina. Me criticaban por llorón y hoy, gracias a Dios, con la evolución de la sociedad, ya no se ven esas cosas de forma negativa", ha recordado el artista sobre su paso por el concurso de canto que lo dio a conocer.

Bustamante ha asegurado que es una persona muy sentimental y que cree que todo artista tiene que serlo: "Yo me emociono con una película, de siempre. Es mi forma de ser".

Esa sensibilidad ha sido la mejor herramienta de cara a la composición de su más reciente trabajo discográfico "Inédito", un disco en el que quería tener las mejores canciones posibles. “Me puse a escribir casi como terapia durante la pandemia y cuando tuve unas cuantas, se las di a escuchar a mis amigos, a mi familia, y me dijeron: Es ahora (...) Es el momento de apostar”, ha explicado en referencia al álbum, el primero de su carrera compuesto íntegramente por él.

Durante su participación en Operación Triunfo, Bustamante destacó por sus emotivas interpretaciones y su humildad, lo que lo llevó a ser uno de los finalistas del programa. Su conexión con el público y su habilidad para transmitir emociones le abrieron las puertas del mercado musical, consiguiendo rápidamente el apoyo de discográficas y productores.

En 2002, apenas un año después de su paso por el reality, lanzó su primer álbum, "Bustamante", que fue un éxito rotundo en ventas, alcanzando discos de platino. A lo largo de su carrera, ha lanzado más de diez álbumes de estudio, muchos de los cuales han alcanzado las listas de éxitos no solo en España, sino también en América Latina.