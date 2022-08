El cambio histórico en el álbum del Mundial de Catar que sorprendió a los fanáticos

El momento más esperado por los fanáticos del mundial de fútbol, sin duda es el lanzamiento del álbum oficial de Panini para iniciar a pegar las figuritas de los protagonistas de cada selección. El intercambio de jugadores y la ilusión de completar el álbum es parte de la mística que envuelve a la máxima cita del deporte rey.

En algunos países con tradición futbolística, la fiebre del mundial es tal, que la colección del álbum de Panini es objeto de culto para los fanáticos acérrimos, que incluso pernoctan y hacen largas filas para comprar en preventa las cajas de figuritas, como pasó en la Argentina, donde en cuestión de minutos se agotaron los álbumes salidos en preventa, a pesar que el lanzamiento oficial es este miércoles 24 de agosto.

Como suele ocurrir en la previa a los Mundiales con las plantillas sin confirmar y algunas modificaciones de último momento, los álbumes de cada certamen suelen tener errores, un ejemplo clásico son los jugadores que aparecen en las páginas de las selecciones y que luego no terminan yendo al mundial por distintas razones.

No obstante, y a diferencia de otros mundiales, esta edición de Catar presenta algo más que este clásico error, y precisamente hay uno en particular con los que los fanáticos se sienten desconcertados, pues es un cambio histórico.

Panini, la empresa italiana que desde México 1970 está a cargo de estos productos de forma oficial, cuenta con una equivocación clave que es la fecha de inicio del torneo, ya que los ejemplares fueron impresos antes de la confirmación de que el evento iba a comenzar un día antes, el 20 de noviembre, para respetar el esquema que comenzó en Alemania 2006, con el local disputando el encuentro inaugural.

De esta forma, el choque entre Qatar y Ecuador, que estaba pautado para el lunes 21, pasó para el domingo y esto afectó el fixture del torneo que se informa en el álbum. Esta modificación fue confirmada el jueves 11 de agosto y los álbumes suelen lanzarse en los meses previos al evento, aunque en este caso las publicaciones no llegaron a tiempo para dicha corrección.

Sin embargo, el cambio más llamativo e histórico del álbum es la numeración, pues por primera vez no será correlativa, [de la 1 hasta la 638], sino que está numerada por cada selección. De esta forma, tampoco estará esa mística que identificó a cada álbum con el número particular para cada figurita, que siempre fueron una guía clara para los coleccionistas a la hora de buscar a los jugadores que no tenían y poder cambiarlas por otros en caso de tenerlos repetidas.

"¿Tienes la 214?", "te intercambio la 198 por 57", por citar algunos ejemplos. En esta edición, esto ya no será posible.

Ahora cada selección tendrá su numeración particular y habrá 19 en cada uno de los combinados, 18 para los futbolistas (habrá ausencias obligadas ya que en este certamen el plantel será de 26 jugadores) y una para el escudo.

Con estos detalles el flamante álbum del Mundial Qatar 2022 llegó para elevar el clima en la previa al máximo certamen de selecciones y que por primera vez se disputará en Medio Oriente. Sin embargo, esto no afectó la expectativa generada entre los fanáticos de todas las edades que ya poseen el álbum en otros países.

¿Cuándo sale en Panamá?

Aunque no hay una fecha exacta, se estima que a finales de agosto se haga el lanzamiento oficial del álbum en Panamá, así lo explicó Fernando Motta, representante de la empresa Felipe Motta, quien llevará acabo la publicidad del tan esperado álbum.

*Con información de www.infobae.com*