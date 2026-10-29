¿Tus hijos usan TikTok? Estas herramientas pueden ayudarte a supervisar su actividad

Panamá se convirtió en el primer país de Centroamérica en recibir una guía parental de TikTok, elaborada junto a organizaciones aliadas.

Los jóvenes pasan gran parte de su tiempo en internet, pero ¿saben sus padres qué opciones tienen para supervisar su actividad y proteger su privacidad? Con el objetivo de responder a esa pregunta, TikTok presentó en Panamá su Guía para madres, padres y tutores, que reúne recomendaciones para acompañar a los menores en el entorno digital.

El documento, fue desarrollado en colaboración con el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Icmec, por sus siglas en inglés) y Súper Mamás. Panamá es el primer país de Centroamérica donde se da a conocer esta iniciativa, que busca fortalecer la seguridad digital y la alfabetización tecnológica de las familias.

Según representantes de la plataforma, más allá de las configuraciones de una aplicación, la guía plantea la importancia de que los adultos conversen con sus hijos sobre privacidad, riesgos en internet, hábitos saludables y límites para el uso de celulares y redes sociales.

Te puede gustar: Rapero Macklemore arranca su 'Free Palestine Tour' tras polémica con Ed Sheeran

¿Qué pueden hacer los padres para supervisar las cuentas?

Entre las herramientas de la guía está la Sincronización Familiar, una función que permite vincular la cuenta de un adulto con la de un adolescente para gestionar determinados ajustes relacionados con el contenido, la privacidad y el bienestar digital.

A través de esta opción, los padres o tutores pueden establecer límites de tiempo frente a la pantalla, programar momentos de desconexión y administrar algunas configuraciones de seguridad. Según TikTok, las cuentas de adolescentes de entre 13 y 17 años tienen un límite diario de uso de 60 minutos configurado de forma predeterminada.

También existe un panel que permite consultar el tiempo de uso diario y la cantidad de veces que se abrió la aplicación durante las últimas cuatro semanas. Estas funciones pueden servir como punto de partida para conversar en casa sobre cuánto tiempo se dedica a las redes sociales y cómo equilibrarlo con el descanso, los estudios y otras actividades.

Privacidad: ¿Qué restricciones existen según la edad?

Las medidas de protección varían de acuerdo con la edad del usuario. Según la información proporcionada por la plataforma, las cuentas de adolescentes de 13 a 15 años son privadas de forma predeterminada. Además, estos usuarios no pueden recibir mensajes directos ni utilizar funciones como los dúos, la opción de pegar contenido de otros videos o las descargas.

Los mensajes directos están disponibles a partir de los 16 años, mientras que las transmisiones en vivo y el envío de regalos virtuales están restringidos para los menores de 18 años.

La plataforma también señala que aplica configuraciones de notificaciones y descanso nocturno. En las cuentas de adolescentes de 13 a 15 años, las notificaciones se silencian de forma predeterminada a partir de las 9:00 p.m.; en las de 16 y 17 años, desde las 10:00 p.m.

Otra función, denominada Meditación Nocturna, se activa en los perfiles de usuarios de entre 13 y 17 años durante el horario comprendido entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m., con videos e imágenes orientados a la relajación y el descanso.

Estas medidas forman parte de las restricciones y configuraciones de protección que TikTok aplica a las cuentas de adolescentes. Sin embargo, las opciones disponibles no eliminan todos los riesgos que pueden encontrarse en internet.

La seguridad digital también comienza en casa

La guía insiste en que la protección de los menores no depende únicamente de las herramientas tecnológicas. Conocer las aplicaciones que utilizan los adolescentes, hablar sobre los riesgos y establecer acuerdos familiares son pasos importantes para acompañarlos en sus actividades digitales.

La vicepresidenta de Construcción de Capacidades Nacionales de Icmec, Pilar Ramírez, señaló durante la presentación que proteger a los menores en internet implica prepararlos para utilizar la tecnología de manera segura y responsable, mediante la colaboración entre familias, educadores, organizaciones especializadas y plataformas digitales.

La guía parental está disponible para descarga gratuita e incluye instrucciones para revisar las opciones de privacidad y seguridad de las cuentas, así como orientaciones para conversar sobre el uso responsable de las redes sociales.