¿Vivirías un año en Marte sin salir de la Tierra? La NASA busca voluntarios

Los participantes pasarán 12 meses en hábitats cerrados que recrean un viaje al espacio profundo y la vida en la superficie de la Luna o Marte. La agencia ofrece compensación económica a quienes cumplan los requisitos.

¿Te imaginas pasar un año completamente aislado, sin salir al exterior y viviendo como si estuvieras en Marte? Esa es la experiencia que propone la NASA, que abrió la convocatoria para reclutar cuatro voluntarios que participarán en una misión análoga destinada a preparar las futuras expediciones humanas a la Luna y al planeta rojo.

La misión comenzará no antes de agosto de 2027 en el Centro Espacial Johnson, en Houston, donde los seleccionados vivirán durante aproximadamente 14 meses, de los cuales un año transcurrirá en confinamiento dentro de hábitats especialmente diseñados para simular un viaje interplanetario.

Durante ese tiempo, los participantes realizarán actividades similares a las de una misión espacial real, incluyendo caminatas espaciales simuladas, exploración de terrenos que recrean la superficie de otros planetas y tareas científicas bajo estrictas limitaciones de recursos.

Se trata de la primera misión terrestre que combinará las experiencias de los programas HERA y CHAPEA de la NASA para recrear todas las etapas de una expedición a la Luna o Marte, desde el viaje espacial hasta la permanencia en una base planetaria.

Los voluntarios vivirán inicialmente en un módulo que simula una nave espacial de dos niveles con dormitorios, áreas de trabajo, cocina y espacios comunes. Posteriormente, se trasladarán a un hábitat impreso en 3D que recrea una base en otro planeta, equipado con camarotes privados, laboratorio, enfermería, área de cultivo de alimentos y un terreno de arena para practicar caminatas sobre la superficie marciana o lunar.

La misión también contempla el uso de un vehículo explorador para realizar desplazamientos simulados lejos del hábitat principal, reproduciendo los desafíos que enfrentarán las futuras tripulaciones del programa Artemis y de las misiones humanas a Marte.

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¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales de Estados Unidos, de entre 30 y 55 años, con dominio del inglés y formación en carreras STEM, como ingeniería, matemáticas o ciencias físicas y biológicas.

Los aspirantes deberán superar exigentes evaluaciones físicas y psicológicas, no tener restricciones alimentarias ni antecedentes de sonambulismo o consumo de medicamentos para dormir. También deberán comprometerse a permanecer aproximadamente un año en aislamiento.

La NASA informó que los participantes recibirán una compensación económica, aunque el monto no fue revelado.

¿Para qué servirá la misión?

Los datos obtenidos permitirán evaluar cómo afectan el aislamiento, el confinamiento y la escasez de recursos a la salud física y mental de las tripulaciones, además de poner a prueba tecnologías, protocolos y equipos que podrían utilizarse en futuras misiones de larga duración.

La agencia espera que los resultados contribuyan al desarrollo de una presencia humana permanente en la Luna y, posteriormente, a las primeras misiones tripuladas a Marte.