Shakira denuncia la circulación de imágenes generadas con IA y anuncia acciones para retirarlas

Shakira indicó que algunas de estas imágenes estarían siendo utilizadas con fines comerciales, principalmente para promocionar marcas con las que no mantiene acuerdos, además de alimentar rumores falsos sobre su vida personal.

La cantante colombiana Shakira utilizó sus redes sociales para advertir a sus seguidores sobre la circulación de imágenes manipuladas con inteligencia artificial que la muestran en situaciones que, según aseguró, nunca ocurrieron.

La artista explicó que en las últimas semanas han aparecido contenidos generados artificialmente en los que se le coloca en escenarios falsos o junto a personas con las que no ha tenido encuentros.

“En las últimas semanas se han generado artificialmente algunas imágenes mías, colocándome en situaciones que no han ocurrido o con personas con las que no he estado”, señaló la intérprete.

Shakira indicó que algunas de estas imágenes estarían siendo utilizadas con fines comerciales, principalmente para promocionar marcas con las que no mantiene acuerdos, además de alimentar rumores falsos sobre su vida personal.

“Muchas se utilizan para publicidad de marcas con las que no tengo contratos o para alimentar rumores falsos”, afirmó.

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La cantante reconoció que esta situación forma parte de los desafíos que trae consigo el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, una herramienta que cada vez tiene mayor presencia en la generación de contenidos digitales.

“Entiendo que es parte de convivir con la revolución tecnológica a la que todos estamos sujetos”, expresó.

Ante esta situación, Shakira informó que su equipo legal y de trabajo ya está tomando medidas para identificar y retirar este tipo de publicaciones.

“Actualmente, mi equipo se encuentra trabajando activamente para desmontar dichas imágenes”, aseguró.

La artista también agradeció a sus seguidores por mantenerse atentos y ayudar a diferenciar entre contenido real y material creado mediante herramientas digitales.

“Afortunadamente, me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad y distinguir lo que ha sido producido por inteligencia artificial”, destacó.

El pronunciamiento de Shakira se suma al creciente debate sobre el uso de inteligencia artificial para crear imágenes falsas de figuras públicas y los retos que enfrentan los artistas para proteger su imagen en el entorno digital.