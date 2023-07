Descubre la jugada de Shakira que pondría en jaque la boda de Piqué y Clara Chía

Todo se trata de una claúsula que firmaron Piqué y Shakira que le complicaría sus planes de matrimonio con su actual pareja, Clara Chía.

El programa televisivo ‘El programa de Ana Rosa’, transmitido por la cadena española Telecinco, anunció que la cláusula contiene un acuerdo el cual pone al ex futbolista en jaque. Este documento dice que el catalán no puede tener a sus hijos mientras se encuentre viviendo con su pareja. Esto porque los dos menores “deben tener tiempo para adaptarse a la convivencia y demás”.

Dicha situación complica los planes de boda de Piqué, quien busca la custodia compartida de sus hijos , pero no podría tenerlos en el mismo espacio que su futura esposa.

Y cabe recordar que hace poco más de una semana, los menores estaban invitados a la boda de su tío, Marc Piqué. Sin embargo, la artista no habría permitido la asistencia de los mismos debido al acuerdo.

Lo que fue la relación de Shakira y Gerard sigue dando de que hablar en todo el mundo, pues las noticias de ambos nunca han parado. A todo esto, se le suma este escándalo de que el ex defensor del Barcelona estaría buscando casarse con Chía.

Es por eso que Piqué continúa en el ojo del huracán y no está muy contento, y para nada le gusta que lo relacionen con Shakira. Al ex futbolista le molesta la forma en que la prensa se ha referido a él, pues en muchas ocasiones se le llama ‘el ex de Shakira’, cosa que le ha irritado bastante y por eso prefirió decirlo públicamente para que se le empiece a dar reconocimiento como persona sin importar sus relaciones.

No me gusta que me llamen o ser identificado como el ex de Shakira, soy más que eso. Tengo mi propia identidad, mi propia carrera que ha sido muy exitosa.

Por si fuera poco, la ola de desacuerdos entre ambos se mantiene muy arriba, sobre todo por los temas relacionados a los pequeños, Milán y Sasha.