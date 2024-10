Lisa Marie Presley conservó el cadáver congelado de su hijo durante 2 meses en su casa: 'No superó su muerte'

En su libro póstumo From Here to the Great Unknown, la única hija de Elvis Presley abrió su corazón y reveló detalles inéditos sobre la desgarradora pérdida de su hijo Benjamin Keough, quien falleció a los 27 años en julio de 2020. El suicidio de Benjamin en su residencia en Calabasas, California, dejó a la familia en un profundo estado de shock y dolor, desencadenando un duelo que Lisa Marie llevó de manera inusual y profundamente personal.

En un acto que muchos podrían considerar extremo, la hija de Elvis Presley optó por no enterrar a su hijo de inmediato. En lugar de eso, decidió conservar su cuerpo durante dos meses en una habitación refrigerada en una de las pequeñas casas en la icónica Graceland.

"No hay ley en el estado de California que te obligue a enterrar a alguien inmediatamente", compartió en el libro, explicando su necesidad de tiempo para procesar la pérdida y para tomar decisiones cruciales sobre el destino final de su hijo. Encontró apoyo en un empático encargado de servicios funerarios que comprendió su decisión.

Durante ese periodo, Lisa Marie visitaba con frecuencia el cuerpo de Benjamin, enfrentando el dolor con una mezcla de rituales y un vínculo que no podía soltar: "Me acostumbré a su presencia, a cuidarlo", confesó. Este apego tan profundo la llevó a enfrentar su tristeza de una manera que a muchos les resultaría difícil comprender, pero para ella, era una manera de mantener vivo ese lazo maternal.

La hija de Lisa Marie, Riley Keough, quien completó el libro tras la muerte de su madre en enero de 2023, también compartió anécdotas sobre ese doloroso momento. Ambas decidieron tatuarse en memoria de Benjamin, buscando replicar los tatuajes que él tenía: el nombre de Riley grabado en su clavícula y el de Lisa Marie en su mano.

Para ello, convocaron a un artista que, en un giro inesperado, fue invitado a observar los tatuajes directamente en el cuerpo de Benjamin: "Lisa Marie le acababa de pedir a este pobre hombre que mire el cuerpo de su hijo muerto... Ha sido uno de los momentos más absurdos de mi vida", narró Riley en un pasaje del libro, añadiendo un toque de surrealismo a la historia de dolor.

A medida que pasaron los meses, tanto Lisa Marie como su hija sintieron que había llegado el momento de decir adiós y permitir que Benjamin descansara. El funeral fue organizado en Malibú y estuvo liderado por el renombrado escritor y conferencista Deepak Chopra.

Posteriormente, el cuerpo del joven fue trasladado a Graceland, donde fue sepultado junto a su legendario abuelo, Elvis Presley. Lisa Marie, quien falleció en 2023, también fue enterrada allí, completando así un círculo familiar marcado por tragedias.

En el transcurso del libro, Lisa Marie y Riley reflexionan sobre las luchas emocionales y mentales que enfrentó su hijo y hermano. Aunque nunca había intentado suicidarse antes ni había recurrido a una sobredosis, su adicción al alcohol y las drogas lo sumió en una depresión profunda, una que lamentablemente no fue reconocida hasta que ya era demasiado tarde.