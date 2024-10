Hallan el cuerpo de una mujer que había desaparecido en el estómago de un tiburón: esto es lo que se sabe

El caso de Colleen Monfore, una turista estadounidense de 68 años cuyo cuerpo fue hallado en el estómago de un tiburón en Indonesia, ha causado gran conmoción y sigue envuelto en misterio. Monfore, oriunda de Michigan, desapareció el 26 de septiembre mientras participaba en una expedición de buceo en las aguas cercanas a la isla Pulau Reong. Diez días después, el 6 de octubre, un pescador capturó un tiburón enfermo, y al examinar su interior, encontró los restos de la mujer, según reportes de medios locales.

A pesar de que el descubrimiento ha generado especulaciones sobre un posible ataque de tiburón, las autoridades y personas cercanas a la víctima han expresado dudas sobre esta versión. Hasta el momento, los investigadores trabajan para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Monfore.

El hallazgo de un traje de neopreno negro dentro del tiburón, que contenía lo que se cree son los restos de la mujer, ha levantado numerosas preguntas sobre lo que realmente sucedió. Mientras que algunos podrían asumir que la mujer murió a causa de un ataque de tiburón, personas cercanas a ella han expresado su escepticismo ante esa teoría.

Monfore, quien estaba junto a su esposo Mike, desapareció en una zona conocida por sus fuertes corrientes. Amigos cercanos, como Rick y Kim Sass, descartan la posibilidad de que la mujer haya sido atacada por el tiburón, sugiriendo que pudo haber sufrido una emergencia médica mientras buceaba.

"No creo que haya sido el tiburón lo que causó su muerte. Colleen era una buceadora experimentada, y las circunstancias apuntan a otro tipo de situación", comentó Rick Sass en una entrevista con The New York Post.

En un intento por arrojar luz sobre los hechos, Kim Sass explicó en una publicación de Facebook que los tiburones tienen un sistema digestivo sumamente eficiente. Si el ataque hubiera sido la causa principal de la muerte de Monfore, sería difícil que se pudieran identificar sus restos tras varios días.

La pareja, que buceaba junto a Monfore, también mencionó que los datos y las imágenes recolectadas por el equipo del esposo de Colleen respaldan la teoría de que un problema médico, como un accidente cerebrovascular o un infarto, podría haber sido la causa del fallecimiento.

A pesar de estas declaraciones, las autoridades indonesias no han descartado ninguna posibilidad y continúan investigando los hechos. El tiburón fue capturado en aguas fuera del territorio indonesio, lo que añade más complejidad a un caso que sigue sin resolverse.

Monfore, apodada cariñosamente por sus amigos como "Santa Colleen", era conocida por su amor por la naturaleza y los animales. Disfrutaba explorando el mundo junto a su esposo, sus dos hijos y cuatro nietos. "Sé que Colleen jamás hubiera querido que el tiburón fuera culpado por esta tragedia", expresó Kim Sass en su publicación, destacando la sensibilidad de la fallecida hacia los ecosistemas marinos.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha expresado sus condolencias a la familia de Monfore y está proporcionando asistencia consular, aunque ha optado por no dar más detalles sobre el caso, respetando la privacidad de los afectados.