¡Quedó desfigurada! Influencer colombiana sufre terrible reacción tras someterse a procedimiento estético

La reconocida influencer y empresaria colombiana, Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia' está padeciendo serias complicaciones de salud tras someterse a una cirugía estética. La modelo se realizó un implante capilar para cubrir las pronunciadas entradas que tiene en la parte frontal de la cabeza y con las que no se sentía cómoda. Sin embargo, el procedimiento no salió como se esperaba y decidió compartir con sus seguidores las dolorosas complicaciones que está enfrentando tras la intervención.

La popular influencer mostró una imagen en la que su rostro aparece notablemente inflamado. "No he podido salir, al parecer la anestesia me produjo una hinchazón severa", escribió en su cuenta de Instagram. La bogotana reveló que ya tenía programada otra intervención estética para el sábado, pero debido a su estado actual debió cancelarla. "Todo el día me he drenado, tomado medicamentos, pañitos fríos, pero nada, no la doy nadita", contó.

Pero además, Epa Colombia dijo que eso no ha sido lo peor, pues más temprano ni siquiera podía abrir los ojos. "Hasta ahora pude abrir los ojos para ver el video que subió La Jesuu y en este momento Aída que subió a las historias que está ofendida".

Epa Colombia ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos meses tras la ruptura con su pareja, la futbolista Diana Celis con quien mantuvo una relación de siete años. La separación acabó en malos términos llegando al punto de demandarse por temas económicos. La empresaria, famosa por una línea de keratinas, reveló que perdió un gran porcentaje de sus ahorros debido a la fortuna que le habría quitado la deportista durante la separación. Asimismo, la bogotana confesó que Celis le fue infiel con otra jugadora y esto la motivó a ponerle fin a su noviazgo.

¿Qué es un implante de cabello?

De acuerdo con el portal Redacción Médica, el trasplante capilar es un procedimiento mediante el cual se extrae pelo de determinadas zonas en las que nunca se cae el cabello, como las zonas laterales de la cabeza y la nuca (zonas donantes), y se transfiere a zonas calvas del cuero cabelludo (zonas receptoras). Es un procedimiento ambulatorio en el que se emplea se emplea anestesia local y sedación.

Aunque las complicaciones son infrecuentes en este tipo de procedimientos, algunas personas pueden experimentar: Sangrado, infección de la zona, cicatrización anómala. Es posible que el cabello trasplantado no luzca tan bien como usted lo hubiera deseado.

Si planea realizarse un trasplante de cabello, debe de contar con buena salud. Ya que es menos probable que la cirugía sea segura y exitosa si usted tiene un estado de salud deficiente. Hable con el médico acerca de los riesgos y las opciones antes de someterse a este procedimiento.