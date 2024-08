Macabro | Revelan video inédito del estilista Mauricio Leal horas antes de morir ¿El hermano lo obligó a grabarse?

Aunque el hermano de Mauricio, Jhonier Leal, fue condenado a 55 años de prisión por el doble homicidio, nuevas revelaciones podrían reabrir el debate sobre lo que realmente sucedió esa fatídica noche.

El pasado domingo, un video de menos de un minuto fue publicado por Focus Noticias, quienes, a través de su director Florencio Sánchez, informaron que el clip había sido encontrado en el celular de Mauricio Leal.

En este se ve a Mauricio Leal aparentemente confesando que él mismo había asesinado a su madre y se había provocado las heridas que acabaron con su vida.

En la grabación, Mauricio, visiblemente herido, muestra las lesiones en su pecho y abdomen mientras declara, "Yo me acabo de enterrar cuchillos", con Marleny Hernández yaciendo sin vida en la cama. Esta revelación provocó un torrente de especulaciones en redes sociales, con algunos sugiriendo que podría tratarse de un suicidio.

En los momentos finales de la grabación, Mauricio Leal, visiblemente perturbado, pregunta: "¿Ya?, ¿qué hago?". Esta interrogante sugiere la presencia de una tercera persona que lo habría estado dirigiendo, obligándolo a confesar lo que en un principio parecía un acto voluntario.

Esta inquietante escena refuerza la hipótesis de que Mauricio fue forzado a seguir un libreto previamente establecido, lo que pone en duda la versión oficial de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre estas nuevas evidencias, pero los abogados de Jhonier Leal han declarado que continuarán su defensa, buscando demostrar su inocencia y argumentando que las nuevas pruebas indican que su cliente podría haber sido incriminado injustamente.

El abogado Elmer Montaña, representante de la familia de Marleny Hernández, se mostró sorprendido por el contenido del video, sobre todo por la falta de transparencia en el manejo de la evidencia por parte de la Fiscalía.

Según Montaña, el fiscal encargado del caso, Mario Burgos, inicialmente le aseguró que el video no estaba en el celular de Mauricio Leal que fue encontrado en la escena del crimen. No obstante, en una posterior conversación, Burgos admitió que el video sí estaba en el dispositivo, lo que plantea serias dudas sobre la integridad de la investigación. "Es inexplicable que este video no haya sido revisado antes. Es el último video grabado con el celular de Mauricio y debería haber sido lo primero que se analizara", comentó Montaña, quien agregó que el video parece confirmar que Mauricio estaba siguiendo instrucciones de su hermano.

El video también arroja dudas sobre la veracidad de la condena de Jhonier Leal. Montaña subraya que el comportamiento de Mauricio en la grabación, incluyendo su aparente obediencia a indicaciones externas y la sombra visible en el video, sugiere que no estaba actuando por voluntad propia. "El sentido común nos dice que este no es el video de una persona que confiesa sinceramente sus acciones; parece más bien que estaba siguiendo un guion", afirmó Montaña.

Este es el video grabado por Jhonier Leal cuando le da indicaciones a Mauricio Leal de decir esas frases.

Segundo video del caso de Mauricio Leal salió a la luz

En medio de la controversia, se ha revelado otro video que muestra a Mauricio y su madre en una escena más tranquila y doméstica, horas antes de los homicidios.

En la grabación, Mauricio, en pijama, prepara un plato de comida por primera vez, mientras su madre, acostada en la cama, ríe y comparte un momento de felicidad con su hijo. Este contraste entre la normalidad previa y la violencia que siguió hace aún más desconcertante el desenlace de esa noche.

El caso de Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández sigue siendo un enigma, con cada nueva revelación complicando más la narrativa oficial. Mientras las investigaciones continúan y se espera una respuesta oficial de las autoridades, el país observa con atención, buscando entender la verdad detrás de uno de los crímenes más perturbadores de los últimos años.

Los próximos pasos en este caso serán cruciales para determinar si Jhonier Leal fue realmente el culpable o si, como ahora sugieren algunas pruebas, fue víctima de una manipulación que lo llevó a asumir la responsabilidad de un crimen que no cometió.