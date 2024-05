¡Escándalo! Afamado mago David Copperfield acusado de abuso sexual por 16 mujeres

El reconocido mago estadounidense David Copperfield ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por más de una decena de mujeres en episodios que habrían tenido lugar a lo largo de varias décadas, según un reportaje del diario británico The Guardian publicado este miércoles.

La investigación del periódico descubrió acusaciones de al menos 16 mujeres sobre comportamientos indebidos del ilusionista, incluidas algunas que afirmaron tener menos de 18 años al momento de los hechos. Tres de las denunciantes afirman que Copperfield las drogó antes de mantener relaciones sexuales.

La edición estadounidense de ese diario con sede en Reino Unido aseguró que había hablado con más de 100 personas y examinado los registros policiales y judiciales para corroborar la historia, que abarcaba el período comprendido entre finales de la década de 1980 y 2014. Según el reportaje, las mujeres conocieron al artista a través de su trabajo, que abarcó décadas de carrera.

Los abogados de Copperfield dijeron al medio que el ilusionista negaba cualquier delito y que "nunca había actuado de forma inapropiada con nadie, y mucho menos con menores de edad".

El artista, de 67 años, ya había sido acusado de conductas inapropiadas en 2018, cuando una mujer llamada Brittney Lewis dijo que la había drogado y agredido sexualmente tres décadas antes. Copperfield lo negó. Lewis es parte de las 16 denunciantes mencionadas en el informe de The Guardian. El diario añadió que había hablado con otra mujer, que no quiso ser identificada, y quien dijo que el mago la había drogado a ella y a una amiga antes de tener relaciones sexuales con cada una.

Los abogados de Copperfield negaron esa acusación en particular y señalaron que no se había presentado ninguna denuncia contra él cuando supuestamente se produjeron las agresiones. Otra denunciante, a la que se da un seudónimo en el artículo, afirma que conoció al mago después de uno de sus espectáculos cuando solo tenía 15 años.

Copperfield también se ha enfrentado al escrutinio por temas similares debido sus vínculos con el magnate Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual y quien murió en prisión en 2019. Su nombre estaba en una lista de personajes mencionados en documentos judiciales relacionados con Epstein que se desclasificaron en enero. Esto, sin embargo, no indica que cometiera algún delito. "Nuestro cliente no sabía nada de los horribles crímenes de Epstein", aseguraron los abogados de Copperfield a The Guardian. "Como el resto del mundo, se enteró por la prensa".

La AFP se puso en contacto con los representantes legales de Copperfield, pero no recibió respuesta.