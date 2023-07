'El más escuchado' | Peso Pluma supera a Adele en Spotify

Peso Pluma está escalando a nivel global y supera a Adele como posicionándose como uno de los cantantes más escuchados en Spotify.

El exponente de corridos tumbados está liderando las listas de popularidad en Spotify y está logrando superar a artistas como Bad Bunny, Adele e incluso Miley Cyrus.

Peso Pluma cuenta con 52.4 millones de oyentes al mes en Spotify, mientras que la cantante británica tiene 51.9 millones. Este hecho cobra gran relevancia porque puede considerarse a la intérprete de “Hello” como una de las últimas grandes vendedoras de discos de la industria de la música, mientras que el mexicano es un representante de los talentos de la era digital, además de ser una figura global de la música en español.

Con este número de oyentes, Peso Pluma se acerca a la lista de los artistas más escuchados de la plataforma, que incluye a The Weekend con 106 millones, seguido de Taylor Swift con 96.1 millones y Ed Sheeran con 81.7 millones.

El ascenso de Peso Pluma en la lista de los artistas más populares de Spotify puede considerarse como parte del movimiento de la música en español que se consolidó en años recientes con el reggaeton y el género urbano.

El mexicano, claramente la está rompiendo en la música y los números no mienten. Con una carrera corta y 24 años, el nombre de Peso Pluma está siendo mencionado junto el de artistas internacionales. No por nada, The Washington Post se refirió a él como “la primera estrella mexicana con proyección mundial”.

Además, ha rotó récords musicales. Por ejemplo; la mitad de la lista de los Billboard está ocupada por sus sencillos. Kabande Laija destronó a Bad Bunny al tener 25 canciones en la lista “Hot Latin Songs”, 10 de ellas pertenecientes a su nuevo sencillo, "Génesis".