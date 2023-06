Exesposa de Eric Abidal no aguantó más y reventó las redes sociales

Eric Sylvain Abidal, es un exfutbolista profesional francés que jugó como lateral izquierdo y central en el Lyon y el Barcelona.

En noviembre de 2021 Kheira Hamraoui (futbolista profesional francesa), fue agredida a manos de dos encapuchados y que apuntó directamente a Hayet Abidal, esposa de Eric Abidal, quien le fue infiel con la futbolista, provocando que iniciaran los trámites para el divorcio con el exjugador.

El ataque hacia Kheira Hamraoui pudo haber sido orquestado por la esposa de Eric Abidal y no por su compañera Diallo. Según L’Equipe, la esposa tendría motivo, por una supuesta infidelidad que su esposo tuvo con la jugadora cuando esta estaba en Barcelona.



De serie de Netflix. pic.twitter.com/EPlSTioRwi — Mundialistas (@Mundialistas) 16 de noviembre de 2021

Un divorcio que continua su papeleo y en el cual se ha vuelto a pronunciar su exesposa Hayet en sus historias de Instagram, en donde aprovechó para cargar de nuevo en contra Eric Abidal, diciendo “Mi Paciencia tiene límites... He intentado proteger a nuestros hijos, pero tú has decidido lo contrario abusando de mi gentileza”.

“Si esta es tu elección, espera porque la guerra está declarada. De ahora en adelante dedicaré mis próximos posts a narrar el infierno que me has hecho pasar en los últimos 10 años y, sobre todo, los dos últimos después de mi irrevocable solicitud de divorcio tras tu infidelidad que me vino muy bien a pesar de la vergüenza que siento con todo este asunto. Vamos allá...”

Y es que la exesposa recrimina aun la actitud de Eric Abidal en este proceso de divorcio que se ha hecho largo: “Dado que nuestros abogados no han logrado hacerte entrar en razón, lo haré públicamente: Eric, firma los papeles de divorcio, gracias. Deja que este divorcio sea una página que ya pasó para que puedas vivir plenamente tu vida con tu nueva esposa, siguiendo con tu matrimonio exprés, por respeto hacia mí y nuestros hijos. Incluso en la separación, la dignidad debe estar presente”.

“Querer el bien de tus hijos y tener tranquilidad no es menospreciarte... Es restaurar la verdad y mantener la dignidad. Los niños son conscientes de mi enfoque y me entienden porque la situación también es difícil para ellos. No se preocupen mucho por ellos, saben que lucho por ellos y que todo esto es por el simple propósito de vivir en paz y felicidad para todos. Ningún niño merece tener una madre agotada por el maltrato psicológico. Llevo más de un año luchando para no hundirme en la depresión con todas las cosas que están pasando y que no sabes. Me hundo... y expresarme a través de las redes sociales fue mi ultimátum en mi angustia”, ha añadido.

Un mensaje que ha concluido señalando que la situación “es inaceptable”: “Te vas a volver a casar pero no quieres divorciarte, porque ya no soy tu prioridad. Habla con tu nueva esposa, creo que ambos estamos de acuerdo en que esta situación es inaceptable”.