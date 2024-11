Influencer fue expulsado de por vida de la Maratón de Nueva York por usar bicicletas eléctricas

El creador de contenido de fitness y corredor Matt Choi ha sido vetado de por vida de todos los eventos organizados por New York Road Runners (NYRR), la organización detrás del prestigioso Maratón de la Ciudad de Nueva York. La drástica decisión se tomó después de que Choi, con más de 800,000 seguidores en redes sociales, participara en la carrera anual del 3 de noviembre de 2024 mientras era seguido por dos bicicletas eléctricas, que lo acompañaban para filmar su recorrido.

Choi completó el maratón en menos de tres horas, pero las bicicletas que lo acompañaron, una clara violación de las reglas establecidas tanto por World Athletics como por el NYRR, generaron fuertes críticas y consecuencias inmediatas. En un comunicado oficial emitido el 5 de noviembre, la organización afirmó: “Tras una revisión y debido a las violaciones de las reglas de World Athletics y del Código de Conducta y las Reglas de Competición de New York Road Runners, NYRR ha descalificado a Matt Choi del TCS New York City Marathon 2024 y lo ha eliminado de los resultados. Se le ha prohibido participar en futuras carreras de NYRR”.

La respuesta de Choi no tardó en llegar. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el corredor reconoció su error y asumió la responsabilidad completa por lo ocurrido. “La cagué”, admitió, en su mensaje del 5 de noviembre, refiriéndose al uso indebido de las bicicletas. “Este no era un video que tenía planeado hacer, pero no tengo excusas. Punto final. Fui egoísta el domingo al hacer que mi hermano y el camarógrafo me siguieran por el recorrido en bicicletas eléctricas y tuvo graves consecuencias”.

El influencer también se mostró consciente del impacto negativo que su comportamiento tuvo en los demás participantes del maratón, reconociendo que las bicicletas representaron una molestia e incluso un peligro para los corredores. “Pusimos en peligro a otros corredores”, explicó. “Afectamos a personas que buscaban sus mejores marcas personales, impedimos que otras personas consiguieran agua. Como el Maratón de la Ciudad de Nueva York es para todos los demás y para la comunidad, yo lo hice para mí. Por todos los que haya afectado, lo siento”.

Choi, de 29 años y residente de Austin, Texas, enfatizó que la culpa recae exclusivamente sobre él y no sobre su hermano ni su camarógrafo. “Me emocioné demasiado por tomar todas las fotos”, añadió, dejando claro que no intentará apelar la decisión de NYRR. “Hice mi cama, así que me acostaré en ella. Esta no es la primera vez que me critican por usar bicicletas eléctricas para filmar contenido, pero no volverá a suceder. Mi palabra es mi compromiso”.

Cabe mencionar que este no es el primer incidente en el que Choi ha recibido críticas por el uso de bicicletas eléctricas para grabar sus maratones. En el de Austin de 2023, también fue señalado por su comportamiento, lo que ha intensificado las críticas hacia su estilo de generar contenido en eventos deportivos. Sin embargo, en su reciente video, enfatizó un mensaje claro: “Las bicicletas eléctricas no pertenecen a las carreras”.

Las bicicletas eléctricas están prohibidas en las grandes maratones, como el Maratón de Nueva York, principalmente debido a los riesgos que representan tanto para los corredores como para la logística del evento. Estas bicicletas, que funcionan parcialmente con un motor eléctrico, pueden alcanzar velocidades significativamente mayores que una bicicleta convencional, lo cual es una fuente de preocupación en eventos donde la seguridad y el control del flujo son esenciales. Las maratones de prestigio suelen emplear equipos que llevan cámaras, primeros auxilios, o transporte para personal de apoyo y jueces. Agregar bicicletas eléctricas podría saturar la ruta, dificultando la logística y el monitoreo. Además, las bicicletas eléctricas, al ser más rápidas, dificultan el control del flujo en rutas estrechas y pueden interrumpir la comunicación en áreas donde se monitorean tiempos y avances.