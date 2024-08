Muere Sid “Vicious”, leyenda de la WWE y WCW tras perder la batalla contra el cáncer

La noticia fue confirmada por su hijo, Gunnar Eudy, quien compartió su dolor por la pérdida de su padre a través de una publicación en Facebook el 26 de agosto.“Me entristece profundamente compartir que mi padre, Sid Eudy, falleció después de luchar contra el cáncer durante varios años. Era un hombre fuerte, bondadoso y amoroso, y extrañaremos mucho su presencia. Pronto compartiremos los detalles de un servicio conmemorativo. Gracias por su apoyo”, escribió su hijo Gunnar, agradeciendo el apoyo y las oraciones de quienes han estado a su lado durante este difícil momento. Sid estuvo batallando contra el cáncer en los últimos años.

Sidney Raymond Eudy hizo su irrupción en la lucha libre profesional en 1989 al firmar con World Championship Wrestling (WCW). Su carrera despegó con su debut en la World Wrestling Entertainment (WWE) en 1991, donde compitió bajo el nombre de “Sid Justice”. Fue en esta empresa donde Sid Vicious comenzó a construir su reputación como un monstruo en el ring, con su imponente físico y su actitud despiadada que lo distinguieron de otros luchadores. En WCW, Sid destacó por ser un luchador dominante, participando en rivalidades memorables.

Con 2,06 metros de altura y más de 140 kilogramos de peso logró ser campeón dos veces en la WWF y tres en la WCW durante la década de los 90, siendo el gran rival de Shawn Michaels y Hulk Hogan. Sid fue descrito por la WWE como uno de los competidores más “imponentes y aterradores de su generación”. Durante su carrera, luchó contra otros grandes nombres como Mark "The Undertaker" Calaway y el grupo The Four Horsemen, liderado por Ric Flair.

“Conocido como 'El Amo y Gobernante del Mundo', la reputación de Sid como una de las Superestrellas más duras y emocionantes consolidó su legado en la WWE. Su influencia aún se puede ver en los cuadriláteros de lucha libre de todo el mundo”, destacó la WWE en un comunicado.

Además de sus logros en el cuadrilátero, Sid Eudy fue reconocido por su contribución al wrestling en términos de carisma y presencia. Su estilo agresivo y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en una estrella tanto en la WCW como en la WWE. Aunque su carrera fue interrumpida por lesiones graves, incluyendo una infame fractura de pierna en 2001 durante un combate en WCW, Sid continuó siendo una figura influyente en la lucha libre profesional, participando ocasionalmente en eventos hasta bien entrada la década de 2010.

La superestrella de la WWE Booker T. Huffman, conocido como Booker T, también rindió homenaje a Eudy, enfatizando su impacto en la industria: “Sin Sid Vicious, no creo que mi hermano y yo hubiéramos llegado a la WCW. Su impacto en este negocio fue innegable y allanó el camino para muchos de nosotros”, escribió en X (anteriormente Twitter).

Originario de West Memphis, Arkansas, Sid deja atrás a su esposa Sabrina Estes Eudy, a sus hijos Gunnar y Frank Eudy, y a sus nietos. Su legado en la lucha libre sigue siendo una fuente de inspiración para muchos en el deporte, reflejando la profundidad y el alcance de su influencia en la industria.