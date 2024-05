El caso de la familia española que viajó a México y terminó con una factura de 95 mil euros de gastos médicos

La familia de un ciudadano español originario de Tenerife jamás imaginó que un viaje a México se convertiría en una auténtica pesadilla cuando el padre enfermó y tuvo que ser ingresado en un centro médico de emergencia.

Todo sucedió el pasado 14 de marzo cuando Juan José María, un tinerfeño de 76 años, viajó junto a su esposa a México para visitar a su hija, quien reside en el estado de Monterrey. Al cabo de pocos días, Juan José empezó a sentirse mal, con cansancio, tos y falta de aire al respirar. Al ver que los síntomas lejos de mejorar, empeoraban, la familia decide llevarlo a urgencias y tras varios exámenes es diagnosticado con varios trombos en la pierna, una afección pulmonar y una hemorragia alveolar difusa. El ingreso se produjo el día 10 de abril, es decir, prácticamente un mes después. Ahí, estaba a punto de comenzar una pesadilla.

En entrevista con la emisora Radio Club Tenerife, Carolina Martínez, su esposa, contó que inicialmente Juan José fue ingresado en un centro médico privado, pero debido a los elevados costos, tuvieron que derivarlo a uno público. “Nos hemos gastado 92,000 euros en 15 días, todos los ahorros de mi vida”, asegura apuntando a la escasez de los medicamentos en México: “No sabemos la Seguridad Social que tenemos”. La familia ha organizado una campaña para recaudar fondos a través de gofunde.com. Gracias a ello, lograron recaudaron una cantidad importante de dinero para costear las intervenciones y toda la medicación que necesitaba Juan José.

"No nos dejaron salir del hospital hasta que pagáramos el último céntimo, hasta tuvimos que cancelar varias veces la ambulancia porque no nos dejaban salir... Me cobran hasta por una tirita, hasta por poner un medicamento o por mandar los análisis al laboratorio", señaló su esposa afectada. Y eso no es lo peor.

Este fin de semana hay que ponerle un medicamento que vale 3.000 euros y ya se han gastado todos sus ahorros, incluidos los de su hija. Tras estos acontecimientos, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha asegurado que tienen constancia del caso y que están llevando a cabo gestiones con la subdelegación del Gobierno para intentar solucionar todo.

Juan José María se encuentra actualmente en la UCI del Hospital Metropolitano de Nueva León, un hospital público, donde está sedado, intubado y con respiración asistida al 50%, según su mujer. No esperan una recuperación pronta y es probable que deban hacerle alguna intervención quirúrgica más, es por eso que los familiares han pedido ayuda a la embajada de España en México pero, "no hemos obtenido respuesta, estamos desprotegidos."

"Mi marido pesaba 96 kilos y debe estar en 75. Solo quiero irme a España, donde lo cuiden", relata su mujer mientras se emociona después de casi tres semanas de intensa tensión y estrés.

Además, lamentan no haber podido tener la cobertura de la póliza de seguro que contrataron para viajar a México. Carolina señala que al reclamarles ayuda le respondieron que no podían hacerse cargo de los gastos sanitarios ni de traslado ya que su marido había viajado estando enfermo, algo que niegan rotundamente, ya que las patologías que ahora está padeciendo su marido, "nada tienen que ver con las enfermedades previas al viaje". Tampoco han tenido suerte con la embajada española ni el consulado general en Monterrey: “Solo he recibido negativas por todos lados y esto es extremadamente caro”. La familia cifra en 240.000 euros el coste que les supondría un avión medicalizado, algo que no pueden soportar.

*Con información de AS y Cadena Ser*