Famoso astrólogo lanzó aterradora predicción sobre el futuro de Venezuela tras el fraude electoral

El astrólogo colombiano mencionó que existió una trampa que no le permitiría a María Corina Machado llegar al poder.

Luego de que el Consejo Nacional Electoral diera a Nicolás Maduro el título de presidente reelecto de Venezuela, haciendo de este su tercera vez consecutiva en el poder y después de que según ellos consiguiera 5.15 millones de votos, la sensación de fraude quedó latente no solo en el pueblo venezolano, sino también a nivel internacional.

Te puede interesar: La paciencia de Estados Unidos con Venezuela 'se está agotando' tras elecciones

Te puede interesar: Pedro Sánchez pide 'calma' en Venezuela e insiste en verificación de actas

Sin embargo, el astrólogo colombiano Mauricio Puerta había dicho unos meses antes lo que ocurriría con Venezuela, adjudicando el titulo de “trampa” para describir que no iban a dejar ganar al candidato de María Corina Machado.

Según lo mencionó, Venezuela tendrá un nuevo ciclo al mando de Maduro y Diosdado Cabello, quienes tienen a su favor a altos mandos militares y por lo cual no es fácil hacer un golpe de Estado.

“En las elecciones del 28 de julio Júpiter va a estar en Géminis, al igual que Marte, que rige a Diosdado Cabello. O sea que Maduro y Cabello estarán juntos. Una carta astral pierde su validez cuando uno tiene una excelente carta para ser presidente, como Corina Machado, pero la trampa no le ayuda. El libreto está muy bueno para sembrar, pero no lo van a dejar sembrar. Aquí el caído no es el señor Maduro, el caído es la comunidad venezolana”, dijo el astrólogo.

Sin embargo, Mhoni Vidente contradijo lo que mencionó Puerta. La cubana aseguró que este 2024 será el año en el que Venezuela encontrará su libertad.

“La gente ya está fastidiada y cansada, por lo que saldrá a las calles para tumbar al Gobierno. Este es el año en el que Venezuela quedará libre. Al tener la liberación, que no será momentánea porque demorará de tres a seis meses, dará un cambio al país para levantarse. Muchos regresarán”, dijo la pitonisa.