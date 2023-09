Famosos que esquivaron la muerte el día del ataque a las Torres Gemelas

Decenas de relatos de supervivientes han surgido a los largo de los años después del trágico evento del 11 de septiembre de 2001 que marcó el curso del mundo y dejó a su paso más de 3,000 muertos en el peor ataque terrorista de la historia. Y los famosos del mundo del espectáculo tampoco escapan de estos relatos de supervivencia.

Veintidós años después de aquel fatídico día, repasamos las historias de algunas de las celebridades que estuvieron 'terriblemente' cerca de perder la vida en el World Trade Center y por extraños giros del destino salvaron sus vidas.

Michael Jackson

El cantante Michael Jackson se perdió una reunión en la cima del World Trade Center en la mañana de los ataques del 11 de septiembre. El ícono de la música debía estar en las Torres Gemelas el 11 de septiembre, pero se quedó dormido después de quedarse despierto hasta altas horas de la noche hablando con su madre, Katherine, y su hermana, Rebbie.

Uno de los hermanos de Michael, Jermaine Jackson , escribiría después en su autobiografía: "Ninguno de nosotros tenía idea de que Michael debía asistir a una reunión esa mañana en la cima de una de las Torres Gemelas". “Solo descubrimos esto una vez que mamá llamó a su hotel para asegurarse de que estaba bien", relató.

“'Madre, estoy bien, gracias a ti', le dijo. 'Me mantuviste despierto hablando tan tarde que me quedé dormido y falté a mi cita'”.

Jackson vivió otros ocho años antes de morir a los 50 años de un paro cardíaco tras una sobredosis de drogas .

Sarah Ferguson

La realeza debía asistir a su oficina de caridad Chances for Children, ubicada en el piso 101 de la torre norte esa mañana. Pero Fergie, ahora de 61 años, se vio envuelta en un tráfico denso en las calles de Nueva York después de una entrevista con Matt Lauer en los estudios cercanos de NBC. Reflexionando sobre la “experiencia cercana a la muerte”, la duquesa dijo a Hello! Revista: “Tomo cada minuto como una bendición".

Rob Lowe

Rob Lowe estaba sentado en un vuelo 11 días antes de los ataques, no tenía idea de que estaba a bordo del simulacro de terroristas para el 11 de septiembre. La estrella de Code Black tomó su vuelo estándar desde Washington DC a Los Ángeles después de filmar para The West Wing. Pero más tarde se supo que los terroristas involucrados en los ataques del 11 de septiembre también estaban a bordo y habían utilizado el vuelo como un simulacro. Posteriormente, los terroristas utilizaron el mismo avión para atacar el Pentágono.

Rob Lowe recordó más tarde: “Volé con los secuestradores del 11 de septiembre en el simulacro sin darme cuenta". Añadió: “Miré alrededor de la cabina del avión y no recuerdo nada en particular, nadie parecía aterrador, nadie parecía un terrorista. Parecía un vuelo absolutamente normal".

Gwyneth Paltrow

El 11 de septiembre, Gwyneth Paltrow se dirigía a casa después de una clase de yoga matutina cuando una mujer cruzó la calle intempestivamente frente a su automóvil. La chica era Lara Lundstrom Clark, que corría hacia su oficina en el piso 77 de la torre sur del World Trade Center. Pero cuando vio a la actriz de Sliding Doors, Lara se detuvo, deslumbrada, frente a su auto. Según Lara, el encuentro produjo que perdiera su tren al World Trade Center, un retraso que le salvó la vida.

Gwyneth relató: “Diez años después recibí una carta de ella diciendo que había llegado tarde al trabajo... entonces, si no hubiéramos tenido esa interacción, ella siente que su vida hubiera tomado un rumbo muy diferente. Fue una historia extraordinaria", aseguró

Mark Wahlberg

La estrella de 'Los Infiltrados', Mark Wahlberg , debía tomar el vuelo 11 de American Airlines, en el que los terroristas se estrellaron contra la Torre Norte el 11 de septiembre. Pero en el último minuto, el actor y sus amigos decidieron cambiar de planes y fletaron un avión a Toronto, Canadá para asistir a un festival de cine. Más tarde, el actor fue criticado por sugerir que podría haber detenido a los terroristas si hubiera estado a bordo. Le dijo a Men's Journal: “Si estuviera en ese avión con mis hijos, no habría caído como lo hizo".

“Hubiera habido mucha sangre en esa cabina de primera clase y luego yo dije: Está bien, vamos a aterrizar en algún lugar de manera segura, no te preocupes". Más tarde, Wahlberg se disculpó por afirmar que podría haber cambiado los acontecimientos.

“Pido disculpas profundamente a las familias de las víctimas porque mi respuesta fue insensible, ciertamente no fue mi intención”.

Seth McFarlane

El escritor detrás de la comedia de dibujos animados 'Family Guy' debía tomar el mismo avión de American Airlines que Mark Wahlberg. Pero MacFarlane no pudo abordar el vuelo debido a una confusión de reservas y una resaca. El agente de viajes de MacFarlane le había dicho que el vuelo de las 7:45 am salía a las 8:15 am. Entonces, cuando un MacFarlane con resaca llegó tarde al aeropuerto, descubrió que el embarque ya se había cerrado. Perdió el vuelo por 10 minutos.

Más tarde dijo: “Estaba reservado en ese vuelo y estaba bebiendo la noche anterior y tenía resaca y perdí el avión por unos 10 minutos. Fue una llamada muy cercana para mí ".

El vuelo de American Airlines fue utilizado por terroristas para volar hacia la Torre Norte del World Trade Center, matando a las 92 personas a bordo y asegurando la muerte de 1.402 personas que rodean la zona de impacto del avión.

***Con información del diario The Sun***