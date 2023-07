¡Qué feo! Joe Jonas reveló que se defecó en sus pantalones durante un concierto

En su más reciente entrevista radiofónica, Joe Jonas reveló que durante uno de sus conciertos no se aguantó y pasó un vergonzoso momento.

El cantante, de 33 años, contó en el programa australiano "Will & Woody", que en una ocasión mientras cantaba estaba usando un pantalón blanco cuando se defecó encima.

“Estuve con algunos amigos ayer, y estábamos hablando de cómo hay un punto en tu vida en el que, como adulto, puedes recordar la última vez que te cagaste en los pantalones", dijo Jonas cuando le pidieron que contara una historia que nadie supiera sobre él.

"Digamos que fue un mal día para elegir usar ropa blanca. Piensas que podría ser un pequeño sonido; podría haber sido algo más, algo extra. Así que fue como un cambio de ropa con m***da en medio del armario durante el set. Esa es una historia que nunca he contado, pero también eso es solo la vida real", contó el integrante de Jonas Brothers como dando a entender que hasta a las celebridades pasan por momentos vergonzosos.

Aunque no especificó si se encontraba de gira con sus hermanos o con la banda DNCE, sí mencionó que el hecho sucedió hace alrededor de cuatro años. También comentó que es probable que algunos fanáticos se hayan dado cuenta que se había defecado en la ropa, porque tuvo que ir a cambiarse.

Jonas continuó diciendo que para poder superarlo, tuvo que ir mucho a terapia e insinuó que es más común de lo que creemos. "Es natural, pero he podido superarlo con mucha terapia. No fue tan importante como pensé, pero así es la vida. Le ha pasado a muchos artistas. Siento que he pagado mis deudas y que ahora soy parte de un club secreto".

Los integrantes de ese club secreto son Joe Jonas, Ed Sheeran y Phoebe Bridgers, de acuerdo con el medio People.