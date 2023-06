Gloria Estefan, primera latina en ingresar al Salón de la Fama de Compositores de EEUU

Nueva York, Estados Unidos/En ceremonia de gala celebrada en Nueva York, se hizo gran reconocimiento a la cantautora de origen cubano Gloria Estefan, quien hoy se convierte en la primera Artista latinoamericana en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores en los Estados Unidos de América.

La cantautora con más de 40 años de trayectoria artística, iniciada con su recordada banda “Miami Sound Machine” y de la mano de su esposo, el productor Emilio Estefan, ha tenido 29 canciones en el top 100 de las cuales 3 han ocupado el primer lugar por varios meses: “Anything for you” , “Don’t Wanna lose you” y “Coming out of the dark”; sumado a ello, Gloria Estefan ha estado en el Ranking de Hot Latin Songs con 30 de sus más emblemáticas canciones y ostenta la venta de más de 100 millones de discos en el mundo entero.

En esa gala, también se rindió tributo a Artistas emblemáticos como Sade Adu, Snopp Dogg y Teddy Riley entre otros.

Sin duda Gloria Estefan es toda una leyenda, y a pesar de tantos logros, sigue vigente y trabajando, produciendo nueva música, así como realizando participaciones en cine como Actriz, como lo demuestra en la nueva versión del film “Father of the bride” al lado del Actor Andy García.

En entrevista para los medios, y con su afecto y humildad de siempre, Gloria comentó: “Aún me hace muy feliz componer y siempre es una sorpresa cuando llega algo. Es lindo que haya pasado tantas veces y que esté recibiendo este honor tan grande. Mientras tenga algo qué decir, van a escucharme”.

A sus 65 años, Gloria muy conmovida, recuerda cómo la música fue su catarsis, su salvavidas para resurgir después de tantas dificultades vividas como inmigrante, sus padecimientos en su infancia y la penosa enfermedad de su padre, agradeciendo con todo su corazón la libertad y la acogida brindada por los Estados Unidos, donde los sueños se cumplen y las oportunidades están para todos.

Acompañada de toda su familia, especialmente de su nieto Sasha Estefan que desde ya se perfila como un gran músico e intérprete y es la fascinación de sus abuelos, y de sus amigos más cercanos, esta estrella cubanoamericana, marca hoy un hito en la historia de la música Latina y sigue, como dice su canción, “abriendo puertas y cerrando heridas”.

