¡Está harto! Un comentario de Ibai Llanos sobre Shakira desató la ira de Piqué

La Kings League cada vez va cobrando más relevancia en el mundo y no solo por su gran desempeño dentro de la cancha, sino también por los polémicas comentarios que suelen hacer los presidentes de la liga en las transmisiones en vivo.

Una que ha llamado la atención recientemente, es el “roce” que hubo entre los amigos Ibai Llanos y Gerard Piqué por un curioso comentario sobre la ex pareja del exdefensa catalán, la barranquillera Shakira.

Fue durante uno de las transmisiones posteriores a los días de partidos de la liga, que el creador de contenido, Ibai, aprovechó para preguntar sobre Shakira, su nueva seguidora en TikTok. “Lo de que Shakira me haya seguido en TikTok ¿Qué sentido tiene?”.

El streamer más famoso de habla hispana, continuó hablando de lo sorprendido que lo dejó la noticia de su nueva seguidora y como entre los pocos que sigue se encuentra su nombre.

“De Verdad, es que sigue a 65 personas y me ha seguido… me ha venido a la cabeza, te lo juro, me ha impactado”, culminó.

En medio de las risas de los presentes, la reacción de Gerard Piqué no se hizo esperar y visiblemente molesto por el comentario, le reclamó a Ibai por sacar el tema cuando están hablando sobre las reglas de la liga.

“¿Os dais cuenta? Luego decís ‘ritmo, ritmo, ritmo’. No tiene nada que ver con el tema has sacado” replicaba Piqué.

“Venga, check, check. Romero no te está echando una bronca, pero te tendrían que echar una bronca de manual. No te das cuenta que no tienen nada que ver las sanciones con el tema que has sacado”, comentó el ex jugador del Barcelona.

A lo que su compañero y socio Ibai solo le responde “Intentaba que lo pasaramos bien”.