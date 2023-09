¡La hechizó! Princesa de Noruega se casará con su 'chamán' en 2024

Desde que la princesa Märtha Louise, hija mayor de los reyes de Noruega, inició su controversial relación con el chamán norteamericano Durek Verrett, la polémica en torno a los "poderes espirituales" de su prometido no han parado de escandalizar a la sociedad escandinava. Sin embargo, esto no ha sido ningún impedimento para que la relación prospere y tras 4 años de noviazgo finalmente la pareja se casará el próximo 31 de agosto de 2024.

El anuncio fue dado a conocer en la cuenta de Instagram de la princesa y no por los canales oficiales de la Casa Real del país escandinavo, puesto que Marta Luisa renunció a sus funciones como royal. Precisamente, en noviembre de 2022, la hija del rey Harald V y la reina Sonia anunció su decisión de retirarse de los deberes reales oficiales para centrarse en la medicina alternativa junto a su prometido.

"A Durek Verrett y a mí nos complace anunciar que nuestra próxima boda tendrá lugar en el histórico Hotel Union en Geiranger el día 31 de agosto de 2024", escribió la princesa junto a una foto de ambos.

La relación entre la princesa de 51 años y el "chamán Durek" de 48 años, que se hizo pública en 2019, ha sido muy comentada por los métodos de medicina alternativa de este guía espiritual en boga en Hollywood y a quien algunos acusan de ser un charlatán. Como ya adelantó Marta Luisa, la boda se celebrará en el pueblo de Geiranger, a orillas del fiordo homónimo en el suroeste del país.

"Estamos increíblemente felices de poder celebrar nuestro amor en el hermoso entorno de Geiranger", dijo la pareja en un comunicado.

Märtha Louise y Durek Verrett anunciaron su compromiso en junio de 2022 con la bendición del rey Harald, que en 1968 se casó con una plebeya, que se convirtió en la reina Sonja.

En una declaración separada el miércoles, la pareja real y el príncipe heredero Haakon, hermano de Märtha Louise, enviaron sus felicitaciones a la pareja y se declararon "felices de dar la bienvenida a Durek Verrett a la familia".

Verrett, un afroamericano que se presenta como "chamán de sexta generación", tiene entre sus seguidores a estrellas como Gwyneth Paltrow y Antonio Banderas.

Sin embargo en Noruega hubo polémica por sus insinuaciones en un libro de que el cáncer es una elección o por los ejercicios que recomienda para borrar la "huella" vaginal de las mujeres que han tenido múltiples parejas sexuales.

Previamente, Marta Luisa había revelado que se mudaría a California para estar más cerca de su novio. Una decisión que se producía después de conceder una sincera entrevista a 'Vanity Fair' en la que habló de lo duro que fue para ella el suicidio de su exmarido Ari Behn y reveló su angustia por que ella y su novio fueran culpados de su muerte. La princesa y el fallecido escritor se casaron en 2002 y tuvieron tres hijas: Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah.

No es un secreto que la relación entre la princesa y el chamán, a los que a menudo comparan con el príncipe Harry y Meghan Markle, lleva años rodeada de polémica. Una polémica que ha sido avivaba la madre del chamán tras realizar unas inquietantes revelaciones sobre Durek Verrett. En una entrevista concedida el pasado mes de abril a la revista noruega 'Se og Hør' confesó estar convencida de que su hijo ha heredado sus poderes espirituales, pero asegura que los usa de una manera un tanto perversa: “Él no trabaja para el mundo, trabaja contra el mundo. No trabaja para el pueblo, trabaja contra el pueblo. Durek no te ayuda a encontrar la luz divina. Te lleva a su luz, donde puede infiltrarse y manipularte”, aseguró de forma tan enigmática como preocupante.