Hija transgénero de Elon Musk lo tilda de 'patético y adúltero en serie'

Desde que su hijo Xavier inició su proceso de transición para convertirse en una mujer transgénero, la relación entre el multimillonario y el adolescente se ha deteriorado hasta el punto en que ambos se han criticado públicamente. Todo empeoró con las recientes declaraciones de Musk afirmando que el "virus woke" había matado a su hijo.

Estas declaraciones no fueron bien recibidas por Vivian, quien arremetió con dureza contra Elon Musk en su cuenta de X, de la que él es dueño, mediante una fotografía en la que aparece cuando era más joven junto a sus hermanos y que estaba subtitulada por un fan con la leyenda: “Aunque Elon Musk estaba muy ocupado, todavía tenía tiempo para su familia. Nada es más importante que la familia”.

El multimillonario escribió en ella: “Los 5 niños están muy felices” y Vivian le respondió: “Me parece que estás intentando reconstruir tu imagen de marca como el 'padre paternalista y cariñoso', algo que no voy a dejar pasar sin que nadie me cuestione. Si voy a ser honesta, esto es absolutamente patético. No dejas de mentir sobre mí en entrevistas, libros, redes sociales, etc.”, escribió en la aplicación Meta el 6 de agosto.

También continuó el hilo añadiendo otro reproche: “Entiendo que tu nuevo enfoque es este asunto de los ‘valores occidentales/hombre de familia cristiano’, pero es una elección muy extraña. No eres un hombre de familia, eres un adúltero en serie que no deja de mentir sobre sus propios hijos. No eres cristiano, hasta donde yo sé, nunca has puesto un pie en una iglesia”.

Vivian, se refiere puntualmente al hecho de que su padre Elon Musk, quien es progenitor de once hijos con tres parejas, se haya declarado cristiano mencionando: “A menos que haya más valentía para defender lo que es justo y correcto, el cristianismo perecerá”.

“‘Neomarxista/comunista a quien le lavaron el cerebro en la escuela secundaria para que fuera trans y pensara que ser rico es malo’ es lo mejor que ‘podrías hacer… ¿en serio?”, continuó Vivian, y añadió: “Si vas a mentir sobre mí, ¿por qué elegirías un método tan odioso en su estupidez? Es más que estúpido, es desesperado. Sin mencionar el esfuerzo de tratarme con el género equivocado, lo cual es completamente transparente y, honestamente, simplemente triste”.

Y finalizó su hilo en X diciendo: "Tú solo me desilusionaste con lo crédulos que somos como especie porque de alguna manera la gente sigue creyéndote por razones que continúan eludiéndome".