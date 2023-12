El 'hombre más guapo de Italia' deja el modelaje para convertirse en sacerdote

En 2019, con apenas 17 años, Edoardo Santini, fue elegido como el hombre más guapo de toda Italia, un logro que más allá de abrirle las puertas de la fama, también supuso un impulso meteórico en su carrera como modelo. En poco tiempo, el exnadador pasó a dominar las pasarelas y los eventos de moda más prestigiosos de Europa. Sin embargo, en pleno ascenso de una carrera que auguraba un éxito rotundo, el joven decidió elegir los caminos del señor y convertirse en sacerdote.

En ocasión de su cumpleaños 21, el aun modelo compartió con sus seguidores un mensaje de reflexión en el que explicaba su decisión de iniciar sus estudios en teología para convertirse en sacerdote, una vocación que según cuenta, llevaba consigo desde pequeño. En su publicación, resumió brevemente su historia y cómo llegó a elegir la religión como forma de vida.

"A los 21 años, mi padre tomó la decisión de casarse con mi madre porque ella estaba embarazada y mi mamá, a los 21 años, se convirtió en madre. Y yo, a la misma edad, estoy eligiendo mi camino", manifestó.

Aunque también reconoció que no fue una decisión fácil porque tenía miedo. “En los últimos años he tenido la oportunidad de conocer a jóvenes que, al mostrarme lo que significa ser iglesia, me han dado la fuerza para investigar esta pregunta que llevo conmigo desde pequeño, pero que el miedo impedía que explorara en profundidad”, reveló.

Su inquietud por adentrarse en el sacerdocio vino después de que se fuera a vivir con dos sacerdotes el año pasado, lo cual asegura ha sido lo más hermoso de su vida. Pero desde antes de esta experiencia, ya había asistido a varios encuentros con jóvenes católicos.

El joven reveló que ya ha iniciado sus estudios de teología en el seminario de Florencia, al tiempo que sirve en dos parroquias de la diócesis de la misma comunidad. Agregó que dejará paulatinamente su trabajo de modelo y la danza, pero que no las abandonará del todo. "Mis pasiones son parte de mí, pero las viviré y las volveré a proponer en diferentes contextos, ofreciéndolas a Dios", expresó el modelo.

Por último, Santini reconoció que además del miedo que le causaba hacer pública su decisión de convertirse en cura, también sentía que los demás iban a juzgarle.

“Me había construido más muros de los que realmente existían. Hay quienes hablan a mis espaldas, incluso en mi propia familia, pero también hay quienes me apoyan, creyentes y no creyentes''.