¡Icónica! Shakira luce llamativo vestido con la palabra “NO”

Por donde canta o camina Shakira, la mechita de la polémica se enciende de inmediato. Esta vez la cantante colombiana deslumbró en París con un vestido cuya leyenda minimalista dice: “No”.

Shakira ha hecho su debut en la semana de la moda Alta Costura y claro que tenía que asistir con una declaración que fuera más allá de un atuendo bonito. La colombiana fue una de las invitadas al desfile de Viktor & Rolf y el look que seleccionó es completamente digno de diseccionarse.

Shakira decidió lucir un vestido blanco con apliques dorados en los bordes y un enorme letrero en relieve que decía ‘NO’. Este traje fue diseñado por Viktor y Rolf, en el año 2008 para su colección de otoño y la prenda fue llamada 'The immaculate collection'.

La artista colombiana decidió complementar su look con un bolso dorado y sandalias de plataformas del mismo color, para cerrar el conjunto lo hizo con unas gafas de sol cuadradas de color café con baja opacidad.

¿A qué le dice “NO” Shakira? Las redes sociales barajan la teoría de que solo es un frentero o que podría tener relación con su canción de 2005, titulada: ‘No’.

“'Sí' está sobrevalorado”, dijo Shakira cuando se le preguntó, “me identifico con el 'No', es una palabra muy poderosa”.

Sin embargo, este vestido ya había sido usado por otra celebridad, Jennifer López lo vistió en el 2018 en el video de la canción ‘Te boté 2’ en compañía de Casper Méjico, Wisin y Yandel, Cosculluela y Nio García.

En realidad, Viktor & Rolf se han inspirado durante mucho tiempo en la cultura de Internet y la jerga de los memes, en particular la palabra "No". Para la colección de alta costura de la marca en 2019, se bordaron vestidos de tul espumoso de color caramelo con frases virales irónicas de Internet como "Lo siento, llegué tarde, no quería venir".