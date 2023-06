¡Inesperada! Así reaccionó Joana Sanz a la entrevista que dio Dani Alves

Luego de la entrevista dada por Dani Alves a La Vanguardia, la respuesta de su aún esposa Joana Sanz no tardó en salir a la luz.

A la modelo no le ha gustado para nada las palabras usadas por el jugador y menciona estar enfadada al respecto, según comenta en una exclusiva del programa Cuatro al Día, la joven no deseaba ser nombrada por el jugador, ya que es evidente que la colocaría de nuevo ante el ojo público, de hecho, tomo la decisión de mudarse he iniciar una “nueva vida” ya que no desea estar en medio del ojo del huracán

Además, afirmó estar sorprendida, ya que no tenía conocimiento alguno sobre la entrevista que daría el jugador, parece que Alves no le había comentado nada y ella no se esperaba que diera tantas explicaciones de forma pública.

El Programa de Ana Rosa también se ha puesto en contacto con la modelo, quien se encuentra en México estos días, y les decía: “Al enterarme me ha bajado el azúcar. Yo no quiero saber nada de Dani, paso totalmente, que Dani haga, deshaga y hable lo que le apetezca”.

Según una fuente cercana al exjugador del Barcelona que ha hablado con La Razón, el futbolista se encuentra hundido tras enterarse de la reacción de Joana y que poco puede hacer para salvar su matrimonio: “Las palabras de Joana le han hundido, él sigue confiando en la Justicia y está convencido de que en el juicio prevalecerá su verdad y podrá salir de prisión. Pero no concibe su vida sentimental sin su mujer. Nos ha pedido que hablemos con ella y la hagamos entrar en razones, que Dani se siente muy arrepentido de haberle sido infiel, que está muy enamorado y no quiere perder a la que considera su gran amor”.

Además, añaden que el bajón anímico del jugador “es muy grande, está desolado. No entiende que Joana dijera hace meses que nunca le dejaría de lado, y ahora manifieste todo lo contrario”.