Youtuber denuncia a Pepe Aguilar por acoso: 'No le gustó que criticara a su hija'

El creador de contenido Javi Mata, conocido como ZorritoYoutubero, quien se ha destacado por sus comentarios sobre figuras públicas y temas de actualidad, anunció a través de sus redes sociales que tomará medidas legales contra Aguilar, alegando una serie de hostigamientos tras sus críticas hacia la familia del intérprete.

El conflicto entre Mata y Pepe Aguilar comenzó luego de que el influencer subiera un video en el que daba su postura sobre la relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal, mencionando que la joven cantante había sido “la tercera en discordia”, un comentario que provocó reacciones encontradas en las redes sociales. Poco después, Mata cuestionó la nominación de Ángela como Mujer del Año, lo que, según él, desencadenó una respuesta del equipo de redes sociales del padre de la artista.

En una publicación en sus redes, ZorritoYoutubero compartió una captura de pantalla en la que, presuntamente, el equipo de Pepe Aguilar lo contactaba. “Tu video sobre la familia Aguilar no cuenta la versión real y fidedigna. Aún respetamos todos los puntos de opinión y libertad de expresión. Debido a la naturaleza de tu video queremos llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. ¿Te interesaría negociar la eliminación en específico de dicho contenido? Solo buscamos la paz en esta situación”, se lee en el mensaje.

Lejos de aceptar el acuerdo, el influencer decidió hacer público el intercambio y denunció que, tras su negativa, comenzó a recibir múltiples llamadas y mensajes amenazantes. “Desde hace unas horas he recibido un mínimo de 60 llamadas de muchos números extraños. Al responder, me dijeron: ‘Aquí están las consecuencias de hacerte el chistoso en tu video’. Además, han intentado tumbarme los videos donde hablo de Ángela Aguilar”, denunció ZorritoYoutubero en su cuenta de Facebook, donde acumula más de 440 mil seguidores.

El influencer no solo decidió exponer públicamente la situación, sino que aseguró que ha tomado medidas más drásticas. “Ya tomé cartas en el asunto y ya tengo a mi equipo legal, el cual ya me está asesorando e investigando las llamadas y mensajes ‘extraños’ que me han llegado a mi número personal desde que empezó esta polémica”, anunció Mata en la misma red social, sugiriendo que el conflicto podría terminar en los tribunales.

Hasta el momento, ni Pepe Aguilar ni su equipo han emitido un comunicado oficial en respuesta a las acusaciones de ZorritoYoutubero, aunque el silencio podría no durar mucho, dado el creciente interés mediático que ha generado el caso.