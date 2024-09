Influencer 'Epa Colombia' estalla tras ser blanco de burlas por los resultados de su cirugía

La influencer Epa Colombia ha generado un gran revuelo en las redes sociales, especialmente después de convertirse en madre de una pequeña niña, un sueño que finalmente ha podido cumplir. En esta nueva etapa de su vida, la bogotana ha decidido enfocarse en su papel como madre y disfrutar de las primeras semanas con su bebé, aunque ha mantenido una conexión con sus seguidores mediante algunas actualizaciones esporádicas.

Sin embargo, su reciente decisión de someterse a un procedimiento estético ha desatado una ola de críticas y burlas en línea. Epa Colombia compartió su experiencia de recuperación, pero se encontró con comentarios despectivos que ridiculizaban su apariencia, lo que la llevó a expresar su frustración en un video.

“No debí haber entrado a Facebook. Y la gente lo ‘solla’ a uno en menos de 5 segundos”, comenzó a decir, cuestionando la falta de apoyo y empatía que recibió de quienes la rodean.

La influencer también reflexionó sobre cómo, a pesar de que muchos jóvenes le piden fotos, posteriormente se burlan de ella, preguntando quién la había operado: “Esos niños, que salen de estudiar, me piden muchas fotos... Y luego se van y en la esquina me dicen: ‘¿Quién fue el que te hizo eso?’ Entonces, ¿pa’ qué me piden la foto?”, comentó, mostrando su característico humor ante la adversidad.

No obstante, en su mensaje más serio, Epa Colombia hizo un llamado a la educación y al respeto, denunciando el constante bullying al que se enfrenta: “Nunca me han preguntado si yo me siento mal, nunca me han preguntado qué se siente de tanto ‘bullying’ que han hecho. No, a la gente le preocupa acabarlo de destruir a uno”, afirmó con evidente incomodidad.

Con un mensaje claro y directo, Epa Colombia no solo defendió su derecho a ser respetada, sino que también instó a la sociedad a reflexionar sobre la importancia de la empatía y los valores. "Miren a ver si cogen respeto, educación, valores”, concluyó, reafirmando su determinación de enfrentar el acoso en línea con dignidad y coraje.