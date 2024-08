¡Escalofriante! Influencer narra como su padrastro intentó asesinarla a ella y a su madre

Eixchel Berroteran, una joven creadora de contenido venezolana de TikTok, ha compartido con el mundo una aterradora experiencia que sacudió su vida y la de su madre, Francys Damas. La noche del 21 de agosto de 2024, se convirtió en un episodio de horror cuando su ex padrastro, Luis Damas, supuestamente irrumpió en su hogar en Miami con un arma en mano, amenazando con acabar con sus vidas.

En una sincera publicación en Instagram el 27 de agosto, Eixchel relató el terrible suceso: "La noche del 21 de agosto de 2024 renací, mi expadrastro (que no vivía en mi casa) entró con un arma diciendo que me iba a matar y dijo que era según él, porque 'no quería que él y mi mamá estuvieran juntos'", relató. La angustia de Eixchel fue compartida tanto en redes sociales como en un informe policial obtenido por NBC News 6.

Durante el ataque, Eixchel y su madre lograron sobrevivir gracias a un acto desesperado de valentía. Francys, quien estuvo casada con Luis durante 13 años antes de separarse de él ocho meses atrás del incidente, intervino para salvar a su hija: “Estaba aturdida, en shock y con el miedo de pensar que esos serían mis últimos momentos de vida. En ese momento, Dios me dio la fuerza para levantarme y defenderme junto a mi mamá, el amor que nos tenemos nos dio la fuerza para controlar la situación”, confesó Eixchel, todavía abrumada por la cercanía de la muerte.

A pesar del peligro inminente, Francys consiguió calmar a Luis, persuadiéndolo de que no llamaría a la policía si él dejaba el apartamento. Según el informe del arresto obtenido por NBC News 6, Francys incluso se ofreció a ayudarlo a limpiar cualquier evidencia que pudiera incriminarlo. Esta táctica fue crucial para evitar una tragedia mayor y, eventualmente, lograr que Damas se marchara.

Sin embargo, al día siguiente, Francys y Eixchel contactaron a las autoridades. Luis Damas fue arrestado y enfrenta una serie de cargos graves, incluyendo intento de asesinato, asalto agravado con arma de fuego, robo con asalto o agresión, intento de manipulación de evidencia física, encarcelamiento falso y agresión grave. Según NBC News 6, compareció ante el tribunal el 24 de agosto, donde se ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza.

El caso ha dejado profundas cicatrices emocionales en Eixchel, quien sigue luchando con las secuelas del evento: "Hoy les puedo decir que el trauma duele más que las heridas físicas, y la verdad es que no sé cómo voy a superar esta pesadilla: “Nadie merece vivir lo que pasamos mi mamá y yo y uno nunca piensa que esto es algo que te puede pasar… hasta que te pasa”, confesó en su cuenta de Instagram, evidenciando el impacto psicológico que la situación ha tenido en su vida.

En sus palabras finales, Eixchel expresó su gratitud por seguir viva, pero también su incertidumbre sobre el futuro: "Sólo Dios sabe por qué sigo aquí y le pido que me dé la fuerza para seguir adelante y en algún momento sanar mi corazón".

Con estas palabras, la joven dejó claro que, aunque el peligro físico haya pasado, la lucha por recuperar su paz interior apenas comienza.