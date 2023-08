¡Insólito! Colombiana gana el Miss Argentina 2023

La modelo Yamile Dajud de 27 años, quien en 2021 concursó en el Miss Colombia quedando en la tercera posición, ahora fue coronada como la Miss Argentina, con lo cual representará al país bonaerense en el Miss Universo 2023. Pero ¿cómo una colombiana quedó representando a Argentina en el máximo certamen de belleza a nivel mundial? Aquí se lo contamos.

El pasado 6 de agosto, Argentina definió a su representante para el Miss Universo, siendo la candidata de Rio Negro quien se alzó con la corona nacional. Se trata de la modelo Yamile Dajud, quien es graduada de comunicación social y especializada en mercadeo político y opinión pública. Además de ganarse el derecho a representar a Argentina en el Miss Universo, Dajud también fue escogida como Miss Elegancia.

No obstante, Yamile ya tenía experiencia en concursos de belleza y no precisamente en Argentina. Resulta que la modelo participó en el Miss Colombia en el 2021 como Señorita Sucre. Ese año, Dajud participó en el Reinado Nacional de Belleza, en Cartagena y logró quedar entre las cinco finalistas. Sin embargo, no le alcanzó para llevarse la corona, que quedó en la cabeza de Valentina Espinosa.

La modelo siguió con su vida, pero dos años después le propusieron volver a concursar, pero esta vez en Argentina. Ante esta oportunidad Yamile no lo pensó dos veces, por lo que renunció a su trabajo en Colombia y dejó “todo”, para participar y así llegar al Miss Universo 2023. Pero ¿cómo es que una colombiana pudo participar en Argentina?

Resulta que Yamile Dajud es argentina de nacimiento, pero sus padres son colombianos y ella fue criada en Colombia desde los 11 años. Por tanto, al haber nacido en Argentina, esto le abrió la puerta a participar del concurso nacional, más allá de que sus raíces son colombianas. Su formación la ha ayudado a posicionarse en el certamen: estudió la Licenciatura en Comunicadora Social, con énfasis en comunicación organizacional y publicidad, en la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente, estudia la carrera de Derecho.

Este año, el Miss Universo se realizará en El Salvador y será el primer certamen de belleza que contará con la participación de la primera concursante casada y con hijos en la historia del concurso. Además de contar también con una participante transgénero.