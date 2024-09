Acusan al secuestrador de 'Doña Lety' de la desaparición de su exnovia de 18 años

El secuestro de Doña Lety, una influencer de 62 años conocida por sus videos en YouTube y TikTok, ha tomado un giro inesperado. Las autoridades de Tantoyuca, Veracruz, han revelado que Jaime "N", el youtuber acusado de mantenerla cautiva, está siendo investigado también por la desaparición de su exnovia.

Te puede interesar: Conmoción en México: Rescatan a 'Doña Lety', la influencer secuestrada por el youtuber que la hizo viral

Te puede interesar: Mujer reportada como desaparecida fue encontrada en un festival vallenato gracias a un video viral

Rosa Elena Pimienta Santos, de 18 años, ex pareja de Toral, fue vista por última vez el 4 de febrero de este año, según se estipuló en la ficha de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz emitida el 9 de septiembre.

"Se solicita su colaboración para la localización de Rosa Elena Pimienta Santos. ¡Ayúdanos a encontrarla!", es el mensaje que se difundió en varios medios locales y redes sociales.

El anuncio ha intensificado el interés en el caso, sobre todo por las revelaciones sobre los antecedentes del presunto secuestrador, a quien ahora las autoridades le podrían conferir una pena mucho peor dado el agravante de privación de la libertad a dos mujeres.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó en una conferencia de prensa que Jaime "N" fue el responsable del secuestro de Doña Lety: "No sé qué estaba pensando este muchacho con esta acción, la Fiscalía está realizando las investigaciones correspondientes y pronto tendremos resultados que les daremos a conocer", declaró el gobernador el miércoles 18 de septiembre.

Doña Lety fue rescatada después de haber sido presuntamente mantenida en cautiverio por más de un año. Según los informes, Jaime Toral, quien se hacía pasar por influencer, forzaba a la mujer a grabar videos para sus canales en YouTube y TikTok, donde las interacciones entre ambos rápidamente ganaron popularidad.

El gobernador Cuitláhuac García también expresó su preocupación por la manera en que el secuestrador se aprovechaba de la mujer: “Una persona que se hacía pasar por influencer utilizaba a una señora humildemente en sus formas de decir las cosas. La tenía de alguna manera coercitiva...”.

El rescate ocurrió en Tantoyuca, donde la policía local y la Guardia Nacional lograron liberarla. Según testigos y videos filtrados en redes sociales, la influencer habría estado amarrada en un lugar que finalmente pudo abandonar para pedir ayuda a sus vecinos. "La Voz de Tantoyuca", un medio local, fue uno de los primeros en difundir imágenes del sitio en el que estuvo retenida, generando mayor indignación en la comunidad.

En sus primeras declaraciones tras el rescate, Doña Lety expresó el sufrimiento que vivió durante su cautiverio: "Yo me siento muy mal, mijo, de veras. No sé por qué me pasó esto. Estuve encerrada mucho tiempo sin comer y sin tomar agua, mijo, sufrí mucho", confesó la mujer, visiblemente afectada por la situación. Sus palabras reflejaron el trauma vivido, y desde entonces ha preferido mantenerse alejada de los medios.

Hasta el momento, Jaime Toral no ha hecho ninguna declaración pública respecto a las acusaciones en su contra, y se desconoce su paradero tras la liberación de Doña Lety. Las autoridades continúan con la investigación, que ahora también incluye la desaparición de su exnovia, sumando un nuevo y oscuro capítulo al caso.